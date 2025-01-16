Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản Công Ty CP Xây Dựng Và Phát Triển Đô Thị Hoà Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Hòa Phát, thành viên thuộc TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT, chuyên về lĩnh vực Đầu tư – Xây dựng và Kinh doanh Bất động sản (Khu công nghiệp và Khu đô thị) cần tuyển nhân viên cho những vị trí sau:

Nhân viên Quản lý bán hàng dự án Bất động sản nhà ở: Nam/Nữ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi dưới 35,

- Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy chuyên ngành kinh tế, có am hiểu về thị trường bất động sản,

- Kinh nghiệm 01 năm trở lên ở vị trí tương đương, sử dụng thành thạo tin học văn phòng và Powerpoint,

- Ưu tiên có hiểu biết về marketing bất động sản và digital marketing, ưu tiên am hiểu pháp luật về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản.

Lương, Chế độ: Mức lương theo thỏa thuận, các chế độ theo quy định của Công ty, Luật lao động

Lương, Chế độ:

Địa điểm làm việc: Tại Hà Nội, Hưng Yên

Địa điểm làm việc:

Tại Công Ty CP Xây Dựng Và Phát Triển Đô Thị Hoà Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Xây Dựng Và Phát Triển Đô Thị Hoà Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin