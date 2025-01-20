Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản Công ty Cổ phần Đầu tư INFINITY GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Lập kế hoạch và quản lý ngân sách dự án

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để lập kế hoạch ngân sách tổng thể cho các dự án bất động sản.

- Theo dõi, kiểm soát việc sử dụng ngân sách, đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu tài chính được phê duyệt.

- Đánh giá và dự báo các biến động ngân sách, đề xuất điều chỉnh kịp thời để tối ưu chi phí.

2. Thực hiện dự toán chi phí

- Tính toán và lập dự toán chi tiết các hạng mục chi phí đầu tư, xây dựng, quản lý, và vận hành dự án.

- Kiểm tra, đối chiếu và phân tích các chi phí phát sinh so với dự toán ban đầu.

- Thẩm định và phê duyệt các báo giá, dự toán từ nhà thầu, đối tác cung ứng.

3. Theo dõi và báo cáo tài chính dự án

- Lập báo cáo chi tiết về tình hình thực hiện ngân sách theo từng giai đoạn của dự án.

- Phân tích các số liệu tài chính, đưa ra các khuyến nghị để cải thiện hiệu quả đầu tư.

- Hỗ trợ chuẩn bị tài liệu và số liệu phục vụ các buổi họp phê duyệt ngân sách và quyết toán dự án.

4. Quản lý hợp đồng và thanh toán

- Kiểm tra, theo dõi các hợp đồng liên quan đến chi phí dự án.

- Hỗ trợ xử lý thanh toán và đảm bảo tuân thủ quy trình tài chính kế toán của công ty.

- Đàm phán với nhà thầu, đối tác để tối ưu hóa chi phí đầu tư và chất lượng dịch vụ.

5. Đảm bảo tuân thủ pháp lý và quy định nội bộ

- Nắm rõ các quy định pháp luật về xây dựng, đầu tư, và tài chính liên quan đến bất động sản.