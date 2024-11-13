Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 148/1 Hoàng Diệu 2, Phưởng Linh Chiểu, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kinh doanh dịch vụ viễn thông Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

Tiếp cận và tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Thu thập thông tin và tư vấn khách hàng về sản phẩm/dịch vụ của công ty

Xây dựng kênh bán và tìm kiếm khách hàng (cho các SP/DV FPT Telecom đang cung cấp như Internet, Truyền Hình, Camera, Smarthome... .

Tư vấn, đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng Tư

Theo dõi và triển khai những hợp đồng, Dự án đã kí kết giữa công ty với khách hàng

Chăm sóc khách hàng sau khi ký.

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng, telesale

Nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản (có lương) khi bắt đầu công việc

Kỹ năng thuyết trình, đàm phán, giao tiếp tốt

Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc

Muốn gắn bó lâu dài và phát triển cùng Công ty.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo từ A-Z tất cả kỹ năng chuyên môn liên quan đến công việc.

Thu nhập: 9.000.000đ - 20.000.000 vnđ và cao hơn tùy theo năng lực. Cùng nhiều chế độ thưởng khác nhau (Tháng, quý, năm...).

Lương cơ bản + hoa hồng + doanh thu. Thu nhập hấp dẫn theo năng lực (thưởng theo doanh số, thưởng quý, thưởng Tết không giới hạn).

Được tham gia du lịch hè, Team building, tiệc New-year party và các sự kiện có liên quan do công ty tổ chức.

Được đào tạo, học hỏi và phát triển bản thân, môi trường làm việc có nhiều cơ hội thăng tiến

Trở thành nhân viên công ty sẽ được hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ, mua hàng của Tập đoàn FPT.

Bảo hiểm đầy đủ theo luật hiện hành.

Trải nghiệm môi trường làm việc thân thiện, văn hóa doanh nghiệp đặc sắc, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

