Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Đầu Tư Minh Nhi làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 100 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Đầu Tư Minh Nhi làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 100 Triệu

Công ty TNHH Đầu Tư Minh Nhi
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công ty TNHH Đầu Tư Minh Nhi

Nhân viên kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Đầu Tư Minh Nhi

Mức lương
10 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- 68 Đại Lộ Bình Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 100 Triệu

- Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng từ ngành xe ô tô
- Lên kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh được giao
- Giới thiệu tư vấn, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của khách hàng về các dòng xe tải Isuzu, Hino, Hyundai, ....
- Quản lý, theo dõi hợp đồng, theo dõi đơn hàng
- Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau ký hợp đồng.
- Tham gia nghiên cứu thị trường, nhanh chóng nắm bắt nhu cầu của khách hàng mua xe.

Với Mức Lương 10 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, Nữ: Từ 20 tuổi trở lên, ngoại hình sáng, ưa nhìn;
- Tốt nghiệp từ Trung cấp chuyên ngành: Kinh tế, QTKD, Marketing, Cơ khí ô tô...
- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt; Có khả năng Marketing, trình bày rõ ràng, mạch lạc;
- Ưu tiên có 01 năm kinh nghiệm.

Tại Công ty TNHH Đầu Tư Minh Nhi Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập trung bình từ 10 - 100 triệu/ tháng, gồm: Lương cứng + Phụ cấp cơm/đồng phục + Hoa hồng bán xe + Hoa hồng bảo hiểm + Hoa hồng ngân hàng + Thưởng nóng
- Thu nhập thực lĩnh có thể lên tới 100 triệu/ tháng hoặc có thể hơn tùy theo năng lực
- Xem xét tăng lương định kỳ
- Chế độ thưởng tháng 13, thưởng KPI theo quý, thưởng năm theo kết quả kinh doanh (1-6 tháng lương) và các giải thưởng vinh danh dành cho nhân viên xuất sắc
- Thưởng Lễ Tết,...
- Nghỉ phép năm, Lễ Tết theo qui định
- Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ đối với người lao động làm việc tại công ty: ngày sinh nhật, hiếu hỷ, 8/3, 20/10, các ngày lễ lớn như 30/4 – 1/5, 2/9, các hoạt động văn hóa DN, Teambuilding, du lịch trong và ngoài nước ...
- Chế độ thâm niên
- Tham gia đầy đủ Bảo hiểm xã hội, Chăm sóc sức khỏe theo qui định
- Có xe ô tô của công ty đưa rước nếu cần đi ký hợp đồng.
- Được đào tạo hướng dẫn nhằm nâng cao kiến thức, chuyên môn. Cơ hội thăng tiến
- Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty
- Ký hợp đồng lao động sau thời gian thử việc
- Sinh viên mới ra trường hoặc chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo kinh nghiệm
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, trẻ trung, năng động, thân thiện và công bằng. Đồng nghiệp thân thiện, tài năng và sẵn sàng hỗ trợ chia sẻ trong công việc và Manager hướng dẫn tận tình, công bằng và chuyên nghiệp
- Nhân viên có năng lực tốt có thể ký hợp đồng chính thức khi chưa hết thời gian thử việc
- Ứng viên phỏng vấn đạt sẽ nhận việc ngay

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu Tư Minh Nhi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu Tư Minh Nhi

Công ty TNHH Đầu Tư Minh Nhi

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 68 Đại Lộ Bình Dương, Khu phố Bình Giao, Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-10-100-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-binh-duong-job312841
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu
Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 12 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Hạn nộp: 08/10/2025
Hải Phòng Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 5 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vietsoftpro
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vietsoftpro
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 34 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hồng Hạnh
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Hồng Hạnh làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Hồng Hạnh
Hạn nộp: 23/10/2025
Bình Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Searefico Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Hạn nộp: 21/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Quảng Ninh Quảng Nam Đà Nẵng Còn 24 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 18 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 18 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 34 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu
Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 12 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Hạn nộp: 08/10/2025
Hải Phòng Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 5 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vietsoftpro
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vietsoftpro
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH WEIPO INDUSTRIAL làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH WEIPO INDUSTRIAL
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Anchico làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Anchico
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI
6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Vạn Xuân Service làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 50 Triệu Công ty Cổ phần Vạn Xuân Service
6 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy Pro Company
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM TIẾN
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XE NÂNG MIỀN NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 100 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XE NÂNG MIỀN NAM
6 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP ĐÁ THẠCH ANH KHANG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu CÔNG TY CP ĐÁ THẠCH ANH KHANG MINH
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KIN LONG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KIN LONG VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VITAL làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VITAL
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẾ GIỚI ĐẤT VIỆT làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẾ GIỚI ĐẤT VIỆT
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỚI XFX làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỚI XFX
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Công nghệ môi trường Đại Quang làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 20 Triệu Công ty TNHH Công nghệ môi trường Đại Quang
6 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VITAL làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VITAL
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM VÀ DƯỢC PHẨM MQ làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 20 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM VÀ DƯỢC PHẨM MQ
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN MEKOSILT CROP SCIENCE làm việc tại Hậu Giang thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MEKOSILT CROP SCIENCE
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Sản Xuất Nam Thành làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 15 Triệu Công ty Cổ Phần Sản Xuất Nam Thành
7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH ALPER làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 18 Triệu Công ty TNHH ALPER
7 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Đầu Tư Minh Nhi làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty TNHH Đầu Tư Minh Nhi
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỚI XFX làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỚI XFX
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG Pro Company làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG Pro Company
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh LAM LUMBER - Công Ty TNHH Gỗ Lam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu LAM LUMBER - Công Ty TNHH Gỗ Lam
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần PropertyGuru Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty Cổ phần PropertyGuru Việt Nam
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THUẬN LỢI làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH THUẬN LỢI
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỚI XFX làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỚI XFX
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THUẬN LỢI làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH THUẬN LỢI
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ TÂY HÀ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ TÂY HÀ
10 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần PropertyGuru Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty Cổ phần PropertyGuru Việt Nam
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI
6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THUẬN LỢI làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH THUẬN LỢI
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm