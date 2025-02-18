Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Đầu Tư Minh Nhi làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 100 Triệu

Mức lương 10 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - 68 Đại Lộ Bình Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng từ ngành xe ô tô

- Lên kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh được giao

- Giới thiệu tư vấn, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của khách hàng về các dòng xe tải Isuzu, Hino, Hyundai, ....

- Quản lý, theo dõi hợp đồng, theo dõi đơn hàng

- Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau ký hợp đồng.

- Tham gia nghiên cứu thị trường, nhanh chóng nắm bắt nhu cầu của khách hàng mua xe.

Yêu Cầu Công Việc

- Nam, Nữ: Từ 20 tuổi trở lên, ngoại hình sáng, ưa nhìn;

- Tốt nghiệp từ Trung cấp chuyên ngành: Kinh tế, QTKD, Marketing, Cơ khí ô tô...

- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt; Có khả năng Marketing, trình bày rõ ràng, mạch lạc;

- Ưu tiên có 01 năm kinh nghiệm.

Tại Công ty TNHH Đầu Tư Minh Nhi Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập trung bình từ 10 - 100 triệu/ tháng, gồm: Lương cứng + Phụ cấp cơm/đồng phục + Hoa hồng bán xe + Hoa hồng bảo hiểm + Hoa hồng ngân hàng + Thưởng nóng

- Thu nhập thực lĩnh có thể lên tới 100 triệu/ tháng hoặc có thể hơn tùy theo năng lực

- Xem xét tăng lương định kỳ

- Chế độ thưởng tháng 13, thưởng KPI theo quý, thưởng năm theo kết quả kinh doanh (1-6 tháng lương) và các giải thưởng vinh danh dành cho nhân viên xuất sắc

- Thưởng Lễ Tết,...

- Nghỉ phép năm, Lễ Tết theo qui định

- Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ đối với người lao động làm việc tại công ty: ngày sinh nhật, hiếu hỷ, 8/3, 20/10, các ngày lễ lớn như 30/4 – 1/5, 2/9, các hoạt động văn hóa DN, Teambuilding, du lịch trong và ngoài nước ...

- Chế độ thâm niên

- Tham gia đầy đủ Bảo hiểm xã hội, Chăm sóc sức khỏe theo qui định

- Có xe ô tô của công ty đưa rước nếu cần đi ký hợp đồng.

- Được đào tạo hướng dẫn nhằm nâng cao kiến thức, chuyên môn. Cơ hội thăng tiến

- Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty

- Ký hợp đồng lao động sau thời gian thử việc

- Sinh viên mới ra trường hoặc chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo kinh nghiệm

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, trẻ trung, năng động, thân thiện và công bằng. Đồng nghiệp thân thiện, tài năng và sẵn sàng hỗ trợ chia sẻ trong công việc và Manager hướng dẫn tận tình, công bằng và chuyên nghiệp

- Nhân viên có năng lực tốt có thể ký hợp đồng chính thức khi chưa hết thời gian thử việc

- Ứng viên phỏng vấn đạt sẽ nhận việc ngay

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu Tư Minh Nhi

