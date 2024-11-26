Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Tp. HCM làm việc tại Cần Thơ thu nhập 10 - 11 Triệu

Mức lương 10 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ, Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

- Chịu trách nhiệm về việc phát triển Doanh số hàng tự doanh tại Khu vực Cần Thơ theo sự phân công của Quản lý Kinh doanh vùng

- Tăng cường độ phủ thị trường

- Kiểm soát và sử dụng ngân sách được phân bổ, đảm bảo mục tiêu tháng, quý, năm

- Phát triển các sản phẩm kinh doanh trọng yếu

- Phối hợp với các phòng ban liên quan để thu hồi công nợ

- Tham gia khảo sát thị trường nhằm tối ưu hiệu quả hệ thống phân phối

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng bán hàng

- Tốt nghiệp ngành Y/Dược là một lợi thế

- Chịu khó, trung thực

- Ít nhất 2năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Bằng cấp: Trung cấp

- Độ tuổi: 24 - 40

Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Tp. HCM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 10 Tr - 11 Tr VND

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Tp. HCM

