Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Tp. HCM làm việc tại Cần Thơ thu nhập 10 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Tp. HCM
Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Cần Thơ:
- An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ, Quận Ninh Kiều
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 11 Triệu
- Chịu trách nhiệm về việc phát triển Doanh số hàng tự doanh tại Khu vực Cần Thơ theo sự phân công của Quản lý Kinh doanh vùng
- Tăng cường độ phủ thị trường
- Kiểm soát và sử dụng ngân sách được phân bổ, đảm bảo mục tiêu tháng, quý, năm
- Phát triển các sản phẩm kinh doanh trọng yếu
- Phối hợp với các phòng ban liên quan để thu hồi công nợ
- Tham gia khảo sát thị trường nhằm tối ưu hiệu quả hệ thống phân phối
Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng bán hàng
- Tốt nghiệp ngành Y/Dược là một lợi thế
- Chịu khó, trung thực
- Ít nhất 2năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Bằng cấp: Trung cấp
- Độ tuổi: 24 - 40
Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Tp. HCM Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: 10 Tr - 11 Tr VND
- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Tp. HCM
