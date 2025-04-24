Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ASOFT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh

Tham gia khảo sát nghiệp vụ, qui trình thực tế tại khách hàng.

Cài đặt, đào tạo và hỗ trợ khách hàng sử dụng phần mềm.

Kiểm tra phần mềm, đảm bảo chất lượng hệ thống khi triển khai.

Xây dựng tư vấn giải pháp và trình bày với khách hàng.

Phối hợp các bộ phận liên quan, truyền tải thông tin đặt thù khách hàng đến bộ phận kỹ thuật khi có phát sinh yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp từ các trường Đại học/Cao đẳng chính quy Kế toán-Kiểm toán, hệ thống thông tin quản lý.

có kinh nghiệm từ 1 năm

Có kỹ năng giao tiếp, trình bày và chốt vấn đề với khách hàng.

Chăm chỉ, nhiệt tình, nhanh nhẹn, tác phong chuyên nghiệp.

Kiến thức về nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về quản lý dự án, triển khai phần mềm ERP, phần mềm kế toán (Quản trị doanh nghiệp)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ASOFT Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6

Cơ hội mở rộng kiến thức về hệ thống quản trị doanh nghiệp và hệ thống kế toán doanh nghiệp.

Cơ hội tìm hiểu về đặc thù quản trị ở nhiều ngành nghề kinh doanh.

Lương mềm theo dự án, Thưởng KPI, Thưởng Tháng 13, Thưởng tết

Lộ trình tăng lương hàng năm rõ ràng theo chính sách công ty.

Đóng bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Hoạt động Teambuilding, Sinh nhật, đám Hiếu, đám Hỷ, các hoạt động văn thể mỹ......

Phụ cấp công tác, phụ cấp cơm trưa, phụ cấp xăng....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ASOFT

