Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ASOFT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định
Số lượng tuyển 1 người
Kinh nghiệm 2 năm
Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà JVPE, công viên phần mềm Quang Trung, P. Trung Mỹ Tây, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Tiếp nhận, xử lý và phản hồi các yêu cầu, thắc mắc, khiếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm phần mềm qua các kênh: email, điện thoại, live chat, ticket, v.v.

Hướng dẫn khách hàng sử dụng phần mềm, giải thích tính năng, hỗ trợ khắc phục lỗi cơ bản.

Chủ động chăm sóc khách hàng định kỳ, hỗ trợ triển khai phần mềm cho khách hàng mới, đảm bảo khách hàng hiểu và sử dụng hiệu quả sản phẩm.

Cập nhật kiến thức về sản phẩm, tính năng mới, xu hướng phần mềm để tư vấn chính xác và hiệu quả

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có chuyên ngành kế toán, có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm kế toán như Misa, Bravo, Fast, phần mềm ERP. Có Kinh nghiệm CSKH lĩnh vực phần mềm là 1 lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ASOFT Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6

Lương cạnh tranh + thưởng KPI hàng tháng/quý

Lộ trình tăng lương hàng năm rõ ràng theo chính sách công ty

Thưởng Tháng 13, Thưởng tết, Phụ cấp công tác, Phụ cấp điện thoại, Phụ cấp cơm trưa, Phụ cấp xăng....

Đóng bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Hoạt động Teambuilding, Sinh nhật, đám Hiếu, đám Hỷ, các hoạt động văn thể mỹ......

