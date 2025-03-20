Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH K-CLOSET làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 246 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tiếp đón và tư vấn khách hàng tại cửa hàng, mang đến trải nghiệm mua sắm tuyệt vời cho khách hàng

- Chăm sóc khách hàng, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách trong quá trình mua sắm.

- Sắp xếp và trưng bày sản phẩm theo Concept cửa hàng để thu hút khách hàng và nâng cao tính thẩm mỹ

- Đảm bảo các sản phẩm luôn được sắp xếp gọn gàng, dễ tìm kiếm và dễ dàng cho khách hàng lựa chọn

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng thời trang

- Ngoại hình sáng, tự tin, thông minh và khéo léo

- Giọng nói dễ nghe, kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt

- Yêu thích ngành thời trang

- Tiếng Anh giao tiếp cơ bản là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH K-CLOSET Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập có thể lên đến 10-13 triệu VNĐ (bao gồm lương cơ bản + thưởng)

- Thưởng được tính dựa trên hiệu suất công việc cá nhân và chính sách chung của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH K-CLOSET

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin