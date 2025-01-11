Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ THIÊN BẢO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Gồm lương cứng 10 - 15 triệu + %Doanh Thu, thu nhập từ 15.000.000 trở lên - Thưởng đạt KPI + Thưởng Tết. - Các quyền lợi đầy đủ theo quy định pháp luật - Môi trường làm việc trẻ trung, năng động. - Được tham gia các hoạt động của công ty như du lịch, teambuilding, ... - Hỗ trợ máy tính làm việc - Thử việc nhận 100% lương cứng, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Tìm kiếm, liên hệ với các nhà sản xuất cao su trong nước

- Tìm kiếm khách hàng quốc tế có nhu cầu nhập khẩu cao su

- Lập kế hoạch và triển khai kế hoạch tháng, báo cáo hoạt động hiệu quả của từng tháng.

- Thực hiện 1 số công việc được giao khác

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan xuất nhập khẩu, kinh tế, ngoại ngữ

- Thành thạo tiếng anh hoặc tiếng trung

- Kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng - 1 năm ở vị trí sale xuất khẩu

- Độ tuổi: 23 -35 tuổi

- Thành thạo Tin học văn phòng

- Tác phong làm việc linh hoạt, chủ động, có khả năng làm việc nhóm.

- Tinh thần trách nhiệm cao, ham học hỏi, sẵn sàng thử nghiệm.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ THIÊN BẢO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ THIÊN BẢO

