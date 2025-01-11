Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ THIÊN BẢO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ THIÊN BẢO
- Hà Nội: Gồm lương cứng 10
- 15 triệu + %Doanh Thu, thu nhập từ 15.000.000 trở lên
- Thưởng đạt KPI + Thưởng Tết.
- Các quyền lợi đầy đủ theo quy định pháp luật
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
- Được tham gia các hoạt động của công ty như du lịch, teambuilding, ...
- Hỗ trợ máy tính làm việc
- Thử việc nhận 100% lương cứng, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Tìm kiếm, liên hệ với các nhà sản xuất cao su trong nước
- Tìm kiếm khách hàng quốc tế có nhu cầu nhập khẩu cao su
- Lập kế hoạch và triển khai kế hoạch tháng, báo cáo hoạt động hiệu quả của từng tháng.
- Thực hiện 1 số công việc được giao khác
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thành thạo tiếng anh hoặc tiếng trung
- Kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng - 1 năm ở vị trí sale xuất khẩu
- Độ tuổi: 23 -35 tuổi
- Thành thạo Tin học văn phòng
- Tác phong làm việc linh hoạt, chủ động, có khả năng làm việc nhóm.
- Tinh thần trách nhiệm cao, ham học hỏi, sẵn sàng thử nghiệm.
Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ THIÊN BẢO Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ THIÊN BẢO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI