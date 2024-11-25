Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Kỹ Thuật Kenta Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Kenta Việt Nam
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên:
- Công ty TNHH Kỹ Thuật Kenta Việt Nam, Số 22 khu dịch vụ, Phụng Công, Văn Giang, Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Tìm kiếm phát triển khách hàng mới
Lên Báo giá, Hợp đồng, chốt đơn hàng với khách.
Theo dõi công nợ các đơn hàng, khách hàng đang theo, thu hồi công nợ
Chăm sóc khách hàng.
Báo cáo tuần tiến độ các công việc đang làm.
Một số công việc khác phát sinh nhận từ cấp trên
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm ít nhất 1- 2 năm về hàng vật liệu hàn inox, vật liệu hàn nhôm
Ưu tiên có data khách hàng liên quan đến hàn nhôm và inox
Trung thực, hoạt bát, giao tiếp tốt.
Ưu tiên có kinh nghiệm trong cùng lĩnh vực
Chịu áp lực công việc và sẵn sàng di chuyển để gặp khách hàng ngoài văn phòng.
Có bằng lái xe oto
Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Kenta Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập không giới hạn: LCB từ 9.000.000 - 12.000.000 + COM + PC + Thưởng
Đối với ứng viên có kinh nghiệm sẽ thỏa thuận dựa trên năng lực, đảm bảo mức cạnh tranh so với thị trường.
Thưởng tháng lương thứ 13. lễ, Tết, sinh nhật,...
Được review lương định kỳ theo chính sách công ty
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp nhiều cơ hội phát triển bản thân
Được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng trước khi giao việc và chịu trách nhiệm công việc.
Môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội học hỏi, phát huy năng lực, phát triển bản thân.
Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Công ty và Luật Lao Động quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Kenta Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
