Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company
- Hưng Yên: Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Duy trì, chăm sóc khách hàng hiện tại
Tìm kiếm, giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các đối tượng khách hàng sử dụng sản phẩm
Báo cáo lên các cấp quản lý về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng; hoạt động của đối thủ cạnh tranh và tiềm năng trong việc phát triển kinh doanh sản phẩm
Tiếp nhận mọi thông tin phản hồi từ khách hàng/đại lý qua điện thoại, thực hiện việc check các thông tin, gửi báo cáo cho Trưởng phòng
Làm báo giá, hợp đồng gửi khách hàng, kế toán
Tổng hợp báo cáo. Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công
Yêu Cầu Công Việc
- Độ tuổi: 24 - 45
- Chăm chỉ nhiệt tình chịu khó trong công việc
Tại Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng tháng lương 13/tổng thu nhập, các ngày lễ tết theo quy định của pháp luật, Nghỉ mát, Chế độ hiếu, hỷ, ốm đau, Quốc tế thiếu nhi, Trung thu,...
- Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BH 24/24, ngoài chủ nhật được nghỉ 2 ngày/tháng
- Có phòng tập GYM phục vụ miễn phí cho CBNV.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
