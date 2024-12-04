Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/01/2025
Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Duy trì, chăm sóc khách hàng hiện tại
Tìm kiếm, giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các đối tượng khách hàng sử dụng sản phẩm
Báo cáo lên các cấp quản lý về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng; hoạt động của đối thủ cạnh tranh và tiềm năng trong việc phát triển kinh doanh sản phẩm
Tiếp nhận mọi thông tin phản hồi từ khách hàng/đại lý qua điện thoại, thực hiện việc check các thông tin, gửi báo cáo cho Trưởng phòng
Làm báo giá, hợp đồng gửi khách hàng, kế toán
Tổng hợp báo cáo. Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp CĐ trở lên
- Độ tuổi: 24 - 45
- Chăm chỉ nhiệt tình chịu khó trong công việc

Tại Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Người lao động được làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến.
- Thưởng tháng lương 13/tổng thu nhập, các ngày lễ tết theo quy định của pháp luật, Nghỉ mát, Chế độ hiếu, hỷ, ốm đau, Quốc tế thiếu nhi, Trung thu,...
-
- Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BH 24/24, ngoài chủ nhật được nghỉ 2 ngày/tháng
- Có phòng tập GYM phục vụ miễn phí cho CBNV.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company

Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Đường D1, KCN Phố Nối A, Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

