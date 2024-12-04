Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Duy trì, chăm sóc khách hàng hiện tại

Tìm kiếm, giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các đối tượng khách hàng sử dụng sản phẩm

Báo cáo lên các cấp quản lý về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng; hoạt động của đối thủ cạnh tranh và tiềm năng trong việc phát triển kinh doanh sản phẩm

Tiếp nhận mọi thông tin phản hồi từ khách hàng/đại lý qua điện thoại, thực hiện việc check các thông tin, gửi báo cáo cho Trưởng phòng

Làm báo giá, hợp đồng gửi khách hàng, kế toán

Tổng hợp báo cáo. Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp CĐ trở lên

- Độ tuổi: 24 - 45

- Chăm chỉ nhiệt tình chịu khó trong công việc

Tại Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Người lao động được làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến.

- Thưởng tháng lương 13/tổng thu nhập, các ngày lễ tết theo quy định của pháp luật, Nghỉ mát, Chế độ hiếu, hỷ, ốm đau, Quốc tế thiếu nhi, Trung thu,...

- Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BH 24/24, ngoài chủ nhật được nghỉ 2 ngày/tháng

- Có phòng tập GYM phục vụ miễn phí cho CBNV.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company

