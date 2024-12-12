Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Công Nghệ Filterfine Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty TNHH Công Nghệ Filterfine Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 12/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/01/2025
Công ty TNHH Công Nghệ Filterfine Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Công Nghệ Filterfine Việt Nam

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên:

- 85A Thủy Nguyên

- KĐT Ecopark, xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

- Tâng 1, Toa nha Sabay Tower, Số 11A Hông Ha, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tìm kiếm, tạo dựng và duy trì quan hệ với những khách hàng mới, tiềm năng, khách hàng được bàn giao.
Giải thích cơ chế hoạt động của một sản phẩm, Hỗ trợ về mặt kỹ thuật để khách hàng trải nghiệm, dùng thử sản phẩm trước khi mua hàng.
Báo giá, đàm phán thương lượng, xúc tiến việc ký kết hợp đồng và hoàn thành nghĩa vụ theo sát khách hàng.
Phân tích các khoản doanh thu, chi phí,... để tính toán hiệu quả của chiến lược kinh doanh bán hàng.
Giải quyết các sự cố kỹ thuật trong quá trình khách hàng sử dụng, đánh giá và thẩm định sản phẩm.
Nghiên cứu thiết bị, tài liệu để tiến hành lắp đặt, hướng dẫn và chuyển giao công nghệ các hợp đồng cung cấp thiết bị
Thực hiện công tác đào tạo cho khách hàng và các nhân viên mới khi được giao nhiệm vụ
Trực tiếp làm việc với nhà cung cấp và chuyên gia nước ngoài khi được phân công
Tham gia các khóa học đào tạo sản phẩm, đào tạo lắp đặt, bảo dưỡng, bảo trì, hiệu chuẩn và hướng dẫn sử dụng phần mềm của nhà sản xuất

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành kỹ thuật, chuyên ngành Cơ khí / Cơ tin/ Cơ Điện tử/Kỹ thuật điện
Tuổi: 25-35 tuổi.
Không yêu cầu kinh nghiệm
Yêu thích và sẵn sàng đi công tác trong nước, ngoài nước khi công ty có kế hoạch.
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản, đọc hiểu tài liệu, viết email và dịch tài liệu chuyên ngành

Tại Công ty TNHH Công Nghệ Filterfine Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Hấp dẫn (dựa trên kinh nghiệm hoặc khả năng)
Thưởng: doanh số theo hợp đồng và tháng lương thứ 13 (theo đánh giá cuối năm), thưởng lễ, tết
Trợ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại, tiếp khách và các chi phí công tác liên quan công việc kinh doanh.
Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trợ cấp thất nghiệp. Du lịch hàng năm.
Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, Nghỉ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ theo Quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ Filterfine Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Công Nghệ Filterfine Việt Nam

Công ty TNHH Công Nghệ Filterfine Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 27, Ngõ 364/94 đường Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

