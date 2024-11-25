Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Nhôm Việt Pháp - Nhà Máy Nhôm Việt Pháp làm việc tại Hưng Yên thu nhập Từ 10 Triệu

- Tìm kiếm, khai thác thị trường, Đại lý bán buôn bán lẻ sản phẩm nhôm thanh định hình.

- Tiếp cận, tư vấn chủ đầu tư sử dụng sản phẩm nhôm kính dân dụng

- Ký hợp đồng, chăm sóc khách hàng trước và sau khi thực hiện hợp đồng.

- Theo dõi tiến độ thực hiện dự án, lập hồ sơ nghiệm thu - quyết toán, thu hồi công nợ.

* Quyền lợi:

- Mức thu nhập tùy theo năng lực và kết quả hoạt động kinh doanh. Lương công nhật 10.000.000đ/ tháng

- Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại.

- Thời gian thử việc: Thỏa thuận khi phỏng vấn

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN

- Tham gia hoạt động công tác phúc lợi, nghỉ mát.

- Nghỉ lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.

- Được đào tạo nâng cao khi có yêu cầu.

* Làm việc trên thị trường tại các Đại lý bán buôn, bán lẻ khu vực Hưng Yên