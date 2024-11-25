Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Nhôm Việt Pháp - Nhà Máy Nhôm Việt Pháp làm việc tại Hưng Yên thu nhập Từ 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Nhôm Việt Pháp - Nhà Máy Nhôm Việt Pháp
- Hưng Yên:
- Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 10 Triệu
- Tìm kiếm, khai thác thị trường, Đại lý bán buôn bán lẻ sản phẩm nhôm thanh định hình.
- Tiếp cận, tư vấn chủ đầu tư sử dụng sản phẩm nhôm kính dân dụng
- Ký hợp đồng, chăm sóc khách hàng trước và sau khi thực hiện hợp đồng.
- Theo dõi tiến độ thực hiện dự án, lập hồ sơ nghiệm thu - quyết toán, thu hồi công nợ.
* Quyền lợi:
- Mức thu nhập tùy theo năng lực và kết quả hoạt động kinh doanh. Lương công nhật 10.000.000đ/ tháng
- Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại.
- Thời gian thử việc: Thỏa thuận khi phỏng vấn
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN
- Tham gia hoạt động công tác phúc lợi, nghỉ mát.
- Nghỉ lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.
- Được đào tạo nâng cao khi có yêu cầu.
* Làm việc trên thị trường tại các Đại lý bán buôn, bán lẻ khu vực Hưng Yên
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thành thạo Autocad, đọc bản vẽ.
- Biết bóc tách vật tư gia công.
- Nhanh nhẹn, hoạt ngôn, ham học hỏi.
- Kiên trì, cẩn thận, biết quản lý thời gian.
- Đã từng kinh doanh nhôm thanh định hình, sản phẩm nhôm kính, quyết toán công trình dự án là một lợi thế
Tại Công Ty Cổ Phần Nhôm Việt Pháp - Nhà Máy Nhôm Việt Pháp Thì Được Hưởng Những Gì
Quỹ phúc lợi
Phụ cấp ăn trưa, công tác, xăng xe, điện thoại
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nhôm Việt Pháp - Nhà Máy Nhôm Việt Pháp
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
