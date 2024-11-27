Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại Hồng Phúc làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại Hồng Phúc
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên:
- Đại Hạnh, Hoàn Long, Yên Mỹ, Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Làm việc với khách hàng để tiếp nhận, xử lý kỹ thuật, bản vẽ đơn hàng bằng Autocad 2D cơ bản.
- Gửi báo giá chi tiết cho khách hàng và xác nhận đơn hàng.
- Lên kế hoạch triển khai sản xuất và theo dõi đơn hàng đến khi giao cho khách hàng.
- Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- NAM/ NỮ, tuổi từ 22 - 35. Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt.
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên
- Sử dụng được AutoCad 2D, đọc hiểu bản vẽ cơ bản là lợi thế (Chưa biết sẽ được đào tạo cơ bản)
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên
- Sử dụng được AutoCad 2D, đọc hiểu bản vẽ cơ bản là lợi thế (Chưa biết sẽ được đào tạo cơ bản)
Tại Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại Hồng Phúc Thì Được Hưởng Những Gì
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Đại Hạnh, Hoàn Long, Yên Mỹ, Hưng Yên, Yên Mỹ
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:00 đến 17:00)
- Hưng Yên: Đại Hạnh, Hoàn Long, Yên Mỹ, Hưng Yên, Yên Mỹ
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:00 đến 17:00)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại Hồng Phúc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
