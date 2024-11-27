Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại Hồng Phúc làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - Đại Hạnh, Hoàn Long, Yên Mỹ, Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Làm việc với khách hàng để tiếp nhận, xử lý kỹ thuật, bản vẽ đơn hàng bằng Autocad 2D cơ bản.

- Gửi báo giá chi tiết cho khách hàng và xác nhận đơn hàng.

- Lên kế hoạch triển khai sản xuất và theo dõi đơn hàng đến khi giao cho khách hàng.

- Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- NAM/ NỮ, tuổi từ 22 - 35. Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt.

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên

- Sử dụng được AutoCad 2D, đọc hiểu bản vẽ cơ bản là lợi thế (Chưa biết sẽ được đào tạo cơ bản)

Tại Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại Hồng Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Đại Hạnh, Hoàn Long, Yên Mỹ, Hưng Yên

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:00 đến 17:00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại Hồng Phúc

