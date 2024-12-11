Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Nafoods Tây Bắc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mở điểm bán hàng và quản lý điểm bán các mặt hàng của Nafoods Consumer:

- Đi đến các điểm bán hàng đã được mở hoặc mở mới, chuẩn bị và sắp xếp các vật dụng - trang thiết bị cần thiết cho các quầy POSM đầy đủ để phục vụ bán hàng

- In ấn các trang thiết bị marketing đã được duyệt cho các quầy POSM (biển hiệu quảng cáo trong gian hàng và ngoài gian hàng, bảng giá - thông tin sản phẩm, thẻ giới thiệu, các quảng cáo phụ trợ như leaflet, thẻ giảm giá, thẻ quà tặng..v.v.) và quản lý vật dụng

- Lên đơn hàng theo kế hoạch chuẩn bị cho từng điểm bán, tránh thiếu sót hàng hóa khi trừng bày, phục vụ khách mua hàng.

- Thực hiện các chương trình khuyến mãi/event tại các điểm bán hàng để tăng lượng khách mua hàng, mang Doanh thu về cho công ty

- Xử lý hàng hóa hư hỏng, thất thoát trong quá trình bán hàng, kiểm kê hàng hóa để đảm bảo việc vận hành

- Đi khảo sát thị trường đối thủ cạnh tranh xung quang khu vực, tìm kiếm khách hàng tiềm năng tại các khu vực lân cận và dựa trên Data được lưu trữ trên CRM.

- Báo cáo Doanh thu các điểm bán hàng và phân tích tình hình điểm bán để thay đổi phù hợp nhu cầu khách hàng (hiệu ứng gian hàng có bắt mắt không?, vị trí và diện tích có thuận tiên không? Phản hồi từ khách hàng về sản phẩm?, hiệu quả chi phí?, các đối thủ cạnh tranh xung quanh?)