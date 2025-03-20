Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU NGUYỄN DUY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU NGUYỄN DUY
Mức lương
13 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lầu 8, 123 Lý Chính Thắng, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 50 Triệu
Tìm kiếm khách hàng và dự án mới; chịu tránh nhiệm đạt mục tiêu doanh số.
Lập cơ sở dữ liệu bán hàng dự án báo cáo lên trưởng phòng kinh doanh và tổng giám đốc.
Chăm sóc khách hàng; thường xuyên trao đổi, phản hồi nhanh chóng các yêu cầu; tư vấn kỹ thuật chuyên sâu và đề xuất báo giá.
Thực hiện các công việc khác được phân công.
Với Mức Lương 13 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Xây Dựng (về mảng Xây dựng công trình, Trường học,...) hoặc các ngành liên quan
Có kinh nghiệm trong đấu thầu dự án, nhà nước và các ngành dự án công nghiệp
Độ tuổi: 23 - 40
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Năng động, nhiệt tình và có tinh thần cầu tiến
Chịu được áp lực công việc và môi trường làm việc năng động
Sử dụng thành thạo các công cụ MS Office
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU NGUYỄN DUY Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản + hoa hồng theo doanh số 2-3% upto 15-30M + Lương KPI 2-4 triệu
Thu nhập trung bình 13,000,000 - 20,000,000/ tháng
Được đào tạo về kỹ năng bán hàng, kiến thức sản phẩm và nghiệp vụ chuyên môn
Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Thưởng các dịp Lễ, Tết và thưởng hiệu suất công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU NGUYỄN DUY
