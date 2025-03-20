Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU NGUYỄN DUY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 50 Triệu

Mức lương 13 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 8, 123 Lý Chính Thắng, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 50 Triệu

Tìm kiếm khách hàng và dự án mới; chịu tránh nhiệm đạt mục tiêu doanh số.

Lập cơ sở dữ liệu bán hàng dự án báo cáo lên trưởng phòng kinh doanh và tổng giám đốc.

Chăm sóc khách hàng; thường xuyên trao đổi, phản hồi nhanh chóng các yêu cầu; tư vấn kỹ thuật chuyên sâu và đề xuất báo giá.

Thực hiện các công việc khác được phân công.

Với Mức Lương 13 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Xây Dựng (về mảng Xây dựng công trình, Trường học,...) hoặc các ngành liên quan

Có kinh nghiệm trong đấu thầu dự án, nhà nước và các ngành dự án công nghiệp

Độ tuổi: 23 - 40

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Năng động, nhiệt tình và có tinh thần cầu tiến

Chịu được áp lực công việc và môi trường làm việc năng động

Sử dụng thành thạo các công cụ MS Office

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU NGUYỄN DUY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + hoa hồng theo doanh số 2-3% upto 15-30M + Lương KPI 2-4 triệu

Thu nhập trung bình 13,000,000 - 20,000,000/ tháng

Được đào tạo về kỹ năng bán hàng, kiến thức sản phẩm và nghiệp vụ chuyên môn

Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật

Thưởng các dịp Lễ, Tết và thưởng hiệu suất công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU NGUYỄN DUY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin