Tuyển Nhân viên kinh doanh Tổng kho buôn gia dụng TKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Tổng kho buôn gia dụng TKS
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Tổng kho buôn gia dụng TKS

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thu nhập 10.000.000 – 18.000.000đ + bao ăn trưa tại công ty Có lương tháng 13 + Thưởng tết Nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước. Thưởng lễ, tết, sinh nhật và các ngày đặc biệt của công ty đầy đủ Bảo hiểm sức khỏe BaovietCare (Gói full dịch vụ nội trú + ngoại trú) Du lịch hè hàng năm cả 2 miền Bắc Nam Được cấp điện thoại, hotline riêng của công ty. Được đào tạo, hướng dẫn trực tiếp về công việc, nghiệp vụ. Công việc ổn định và lâu dài., Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Ngành hàng: Gia dụng, tiện ích gia đình
Kênh bán: B2B (khách hàng là doanh nghiệp, cửa hàng bán buôn, chủ shop online)
Khai thác, chăm sóc khách đại lý hiện có: Chào hàng, báo giá, lên đơn hàng cho khách.
Tìm kiếm khách hàng mới qua các kênh: cộng đồng bán sỉ, khách giới thiệu, chủ shop đang kinh doanh.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, yêu thích công việc kinh doanh, bán hàng
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong các ngành: kinh tế, quản trị kinh doanh, chăm sóc khách hàng, hoặc 1 số ngành liên quan.
Có laptop cá nhân để làm việc
Ứng viên sẽ được đào tạo, training bài bản để có kinh nghiệm làm việc thực tế.

Tại Tổng kho buôn gia dụng TKS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 18 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng kho buôn gia dụng TKS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 9 Lê Văn Huấn, An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

