Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần TiDi Construction làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B15 Trung Phụng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Trực page, tư vấn giải pháp xây dựng phù hợp, báo giá và đàm phán hợp đồng với khách hàng.

Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khi ký hợp đồng để đảm bảo sự hài lòng và duy trì mối quan hệ lâu dài.

Phối hợp với bộ phận thiết kế, thi công để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình theo cam kết.

Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh để đề xuất các chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Báo cáo công việc theo định kỳ cho Trưởng phòng, trưởng ban.

Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ, chỉ xong trách nhiệm khi khách hàng đã thanh toán xong.

Giải quyết các vấn đề và phàn nàn của khách hàng để đảm bảo độ hài lòng, tin cậy của khách theo đúng quy trình.

Yêu Cầu Công Việc

Có tối thiểu từ 6 tháng trong lĩnh vực kinh doanh, tư vấn khách hàng (ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành xây dựng, bất động sản, nội thất).

Chịu được áp lực công việc, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại Công ty Cổ phần TiDi Construction Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8.000.000 - 10.000.000 (deal trong buổi phỏng vấn) + hoa hồng + thưởng nóng. Thu nhập 10.000.000 - 20.000.000/ tháng.

Thử việc 1 - 2 tháng, nhận 85% lương chính thức.

Đóng BHXH khi lên chính thức.

Liên hoan & du lịch: Tiệc trà, liên hoan hằng tháng, tham gia các chương trình du lịch, teambuilding của tập thể.

Được đào tạo & cập nhật xu hướng, tham gia các khóa học chuyên môn, hội thảo marketing.

Có lộ trình thăng tiến và phát triển bản thân theo mong muốn của từng nhân sự.

Chế độ phúc lợi đầy đủ, team building, thưởng KPI, thưởng lễ Tết.

