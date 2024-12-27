Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI làm việc tại Ninh Bình thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: - Ninh Bình, Thành phố Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Chủ động tìm kiếm khách hàng mới, tư vấn giới thiệu cho khách hàng về các sản phẩm của SHB Finance.

- Hướng dẫn khách hàng về quy trình, hồ sơ chịu trách nhiệm về tính chính xác và tuân thủ trong hồ sơ pháp lý của khách hàng.

- Hoàn tất thủ tục đăng ký vay vốn và mở thẻ cho khách hàng.

- Sản phẩm SHB Finance đa dạng dễ bán (Mở tài khoản, thẻ tín dụng, vay tín chấp, bảo hiểm), ứng viên sẽ được học thêm sâu về lĩnh vực tài chính.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 1980 - 2002

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành nghề. Ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính, ngân hàng, QTKD,...

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, sales, tư vấn là một lợi thế.

- Ngoại hình dễ nhìn.

- Có sức khỏe tốt , không ngại đi thị trường.

Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 6 - 7,5 triệu.

Lương doanh số: không giới hạn.

Thu nhập trung bình hàng tháng: 15 - 20 triệu.

Hỗ trợ data chất lượng.

Hỗ trợ số 2 tháng đầu thử việc.

Thưởng Thi đua xuất sắc tháng/quý

Cơ hội thăng tiến /tăng lương nhanh 6 tháng/lần.

Bảo hiểm y tế/ bảo hiểm xã hội/Chế độ khai sản.

Thưởng lương tháng 13/14+++

Du lịch hằng năm trong và ngoài nước.

Thưởng lễ,tết...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin