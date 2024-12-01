Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KARTENEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Hong Kong Tower số 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

- Hỗ trợ Trưởng phòng kinh doanh trong việc xây dựng kế hoạch kinh doanh, chiến lược phát triển kinh doanh của công ty.

- Thực hiện các nhiệm vụ bán hàng được công ty giao cho.

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

- Tìm hiểu và đánh giá nhu cầu của khách hàng.

- Giới thiệu và tư vấn bán xe ô tô chuyên dùng và các trang thiết bị PCCC trong danh mục sản phẩm kinh doanh của công ty cho khách hàng.

- Tham gia các công việc theo phân công của Giám đốc/ Trưởng phòng/ Phó phòng kinh doanh để xúc tiến các chương trình, dự án của công ty với khách hàng.

- Đàm phán ký kết hợp đồng với khách hàng.

- Duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng của công ty.

- Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành khối Kinh tế, Kỹ thuật:

Ưu tiên ứng viên theo học các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, cơ khí, ô tô.

Ưu tiên ứng viên có chuyên môn, kinh nghiệm kinh doanh thiết bị Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH).

- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm bán hàng (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực xe chuyên dùng, thiết bị PCCC và CNCH )

- Có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS (trên 6.5); TOEIC (trên 700) hoặc tương đương;

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (word, excel, power point).

- Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KARTENEX Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Từ 10 - 20 triệu đồng/tháng

- Thưởng theo kết quả kinh doanh.

- Được hưởng các chế độ về bảo hiểm, phúc lợi theo quy định của nhà nước và của công ty.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và có cơ hội thăng tiến cao.

- Được đào tạo nâng cao trình độ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KARTENEX

