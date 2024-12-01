Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KARTENEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KARTENEX
Ngày đăng tuyển: 01/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KARTENEX

Nhân viên kinh doanh

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Hong Kong Tower số 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Hỗ trợ Trưởng phòng kinh doanh trong việc xây dựng kế hoạch kinh doanh, chiến lược phát triển kinh doanh của công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ bán hàng được công ty giao cho.
- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
- Tìm hiểu và đánh giá nhu cầu của khách hàng.
- Giới thiệu và tư vấn bán xe ô tô chuyên dùng và các trang thiết bị PCCC trong danh mục sản phẩm kinh doanh của công ty cho khách hàng.
- Tham gia các công việc theo phân công của Giám đốc/ Trưởng phòng/ Phó phòng kinh doanh để xúc tiến các chương trình, dự án của công ty với khách hàng.
- Đàm phán ký kết hợp đồng với khách hàng.
- Duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng của công ty.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành khối Kinh tế, Kỹ thuật:
Ưu tiên ứng viên theo học các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, cơ khí, ô tô.
Ưu tiên ứng viên có chuyên môn, kinh nghiệm kinh doanh thiết bị Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH).
- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm bán hàng (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực xe chuyên dùng, thiết bị PCCC và CNCH )
- Có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS (trên 6.5); TOEIC (trên 700) hoặc tương đương;
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (word, excel, power point).
- Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KARTENEX Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Từ 10 - 20 triệu đồng/tháng
- Thưởng theo kết quả kinh doanh.
- Được hưởng các chế độ về bảo hiểm, phúc lợi theo quy định của nhà nước và của công ty.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và có cơ hội thăng tiến cao.
- Được đào tạo nâng cao trình độ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KARTENEX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KARTENEX

CÔNG TY CỔ PHẦN KARTENEX

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 506-507, tầng 5, tháp B, tòa nhà Hong Kong Tower, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

