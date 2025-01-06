Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Việt Nam Maxwide Logistics làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lên kế hoạch phát triển khách hàng, doanh thu và báo cáo tình hình thực hiện định kỳ;

- Tìm hiểu nhu cầu thị trường về dịch vụ logistics;

- Lên danh sách và tiếp cận khách hàng tiềm năng nhằm giới thiệu dịch vụ logistics của công ty;

- Tư vấn các gói dịch vụ xuất nhập khẩu, giải pháp vận chuyển & giao nhận, báo giá, thương thảo, ký kết hợp đồng dịch vụ với khách hàng;

- Phối hợp với các bộ phận trong công ty theo dõi cập nhật tình hình hàng hóa và thông tin tới khách hàng một cách thường xuyên và kịp thời;

- Tiếp tục chăm sóc hậu mãi, phối hợp với các bộ phận khác của công ty để giải quyết thắc mắc, khiếu nại, và đề xuất của khách hàng nếu có;

- Cập nhật các quy định mới về xuất nhập khẩu, thuế, hải quan,...

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sales logistics chuyên tuyến US, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

- Tiếng Anh hoặc tiếng Trung

- Am hiểu thương mại quốc tế và logistics;

- Năng động, nhiệt tình, siêng năng, chịu được áp lực cao.

- Năng động trong công việc, luôn hướng tới khách hàng, có tinh thần trách nhiệm.

Tại Công Ty TNHH Việt Nam Maxwide Logistics Thì Được Hưởng Những Gì

Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Vận chuyển / Giao nhận / Kho vận, Hàng hải

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Việt Nam Maxwide Logistics

