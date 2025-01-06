Tuyển Nhân viên kinh doanh DRIP HYDRATION VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại DRIP HYDRATION VIETNAM
Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tòa nhà N01
- T1
- Chung cư N01, Khu Ngoại giao Đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu
- Kinh nghiệm 1-2 năm ở vị trí tư vấn trực tiếp/ chuyên viên kinh doanh trong ngành thẩm mỹ/phòng khám/Spa
- Có ngoại hình, khả năng giao tiếp, tư vấn tốt
Ngành nghề: Y tế / Chăm sóc sức khỏe
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hà Nội
Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm 1-2 năm ở vị trí tư vấn trực tiếp/ chuyên viên kinh doanh trong ngành thẩm mỹ/phòng khám/Spa
- Có ngoại hình, khả năng giao tiếp, tư vấn tốt
- Có ngoại hình, khả năng giao tiếp, tư vấn tốt
Tại DRIP HYDRATION VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại DRIP HYDRATION VIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI