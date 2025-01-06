Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Ngày đăng tuyển: 06/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/02/2025
Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Gọi điện thoại cho các khách hàng tiềm năng và khách hàng theo danh sách data được cung cấp để tư vấn khách mua xe máy điện và thuê xe máy điện
Số cuộc gọi trung bình từ 50-80 cuộc/ngày, tỉ lệ chuyển đổi từ 30-45%, data từ nguồn MKT khách hàng có nhu cầu
Kết nối & tư vấn khách hàng qua Zalo để chốt Sales, tư vấn bán hàng khi hẹn khách tới showroom để chốt sales
Xây dựng mối quan hệ với khách hàng dựa trên sự tập trung vào nhu cầu mong muốn của khách hàng và chốt sales.
Lưu trữ lịch sử cuộc gọi với khách hàng để xây dựng hồ sơ thông tin.
Chỉ tiêu KPI được giao tháng đầu thử việc tối thiểu 05 xe/tháng, tháng thứ hai tối thiểu 10 xe/tháng, các tháng chính thức trên 10 xe/tháng
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Xe máy điện của Selex là dòng xe có thể tích hợp thùng lạnh, thùng chở hàng ở phía sau, 1 chiếc xe có 2 công năng, vừa có thể chở hàng, vừa có thể chở người, tối ưu có các khách hàng hoạt động trong lĩnh vực giao vận muốn mua xe để vận chuyển. Xe chạy được quãng đường 150km, có thể đổi pin tự động tại các trạm đổi pin không cần sạc, Tệp khách hàng chính công ty đã bán: tài xế trong lĩnh vực giao vận như tài xế hãng Grab, Be, Gojek, các doanh nghiệp vận chuyển giao hàngnhư Lazada, Viettet Post.v.v. hoặc các khách hàng cá nhân tệp khách đa dạng B2B. B2C, Kênh đại lý phân phối
Thời gian làm việc: 8:30 - 17:30, từ Thứ Hai - Thứ Sáu, thứ Bảy làm việc cách tuần
Địa điểm làm việc: 37A-37B, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí MInh

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành QTKD, Kinh tế, Marketing... và các ngành có liên quan
Ưu tiên ứng viên Nữ, giọng nói rõ ràng, thu hút, không nói ngọng, giọng địa phương
Có 02-05 năm kinh nghiệm kinh doanh, phát triển khách hàng với kết quả tốt
Có kinh nghiệm về telesales với những thành tích đã được chứng minh
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng, thuyết phục khách hàng tốt
Có khả năng tạo dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng
Trung thực, trách nhiệm, tận tâm trong công việc
Khả năng làm việc nhóm tốt
Ưu tiên ứng viên có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, hoặc có kinh nghiệm tư vấn các sản phẩm điện tử, điện máy…

Tại Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng từ 9-12 triệu/tháng + Thưởng hoa hồng theo doanh số bán xe 2-5% +thưởng KPI từ 2-6 triệu
Được làm việc tại công ty tiên phong trong khu vực trong lĩnh vực xe điện thông minh và các giải pháp năng lượng cho phương tiện giao thông.
Được tham gia vào dự án khởi nghiệp tham vọng với đội ngũ nhân sự chất lượng cao, có lý tưởng và tâm huyết.
Thưởng: Thưởng theo quy định công ty, thưởng theo hiệu quả công việc, thưởng dự án, thưởng theo kết quả kinh doanh...
Đào tạo: Được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng và kiến thức chuyên môn
Phát triển: Cơ hội thăng tiến không giới hạn, chỉ dựa vào kết quả công việc
Bảo hiểm: Được tham gia bảo hiểm sau 2 tháng thử việc: Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp
Được tham gia hoạt động teambuilding, quà các ngày lễ Tết...
Môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, trẻ trung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex

Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 56, Ngõ 18 Mạc Thái Tổ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

