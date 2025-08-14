Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần tập đoàn Media Soft làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, tòa Technosoft, 8/15 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận data khách hàng tiềm năng từ bộ phận Marketing, không cần tự tìm kiếm.

Gọi điện tư vấn, giới thiệu & demo giải pháp phần mềm chat đa kênh cho khách hàng.

Khai thác nhu cầu, đề xuất gói dịch vụ phù hợp.

Theo sát khách hàng trong quá trình ra quyết định và chốt hợp đồng.

Chăm sóc sau bán, hỗ trợ mở rộng tài khoản và upsale.

Cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống CRM.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo từ A-Z về sản phẩm và kỹ năng bán hàng.

Ưu tiên ứng viên đã từng làm telesale hoặc bán sản phẩm công nghệ, dịch vụ online.

Yêu thích công việc kinh doanh, kiên trì, chủ động, giao tiếp tốt.

Sẵn sàng gọi điện nhiều và đón nhận thử thách.

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Media Soft Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 6 – 9 triệu (không phụ thuộc doanh số).

Hoa hồng hấp dẫn theo % doanh số.

Thưởng nóng hàng ngày, tuần, quý, năm.

Data khách hàng có sẵn – không lo không có khách để gọi.

Đào tạo bài bản về sản phẩm & kỹ năng bán hàng.

Chế độ BHYT, BHXH, BHTN đầy đủ (sau 2 tháng thử việc).

Môi trường công nghệ năng động, trẻ trung, nhiều hoạt động nội bộ: team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Media Soft

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.