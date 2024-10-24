Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ROXAN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ROXAN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ROXAN VIỆT NAM

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 144 đường 1 long trường, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tìm kiếm khách hàng mới và phát triển mối quan hệ KH tiềm năng. Chào hàng, báo giá, tư vấn sản phẩm, chăm sóc KH... Phối hợp với các bộ phận để thực hiện các công việc được giao. Trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn Địa điểm làm việc: Theo khu vực được phân công. Thời gian làm việc: làm từ thứ 2 đến sáng thứ 7, bắt đầu từ 7h30 đến 17h30
Tìm kiếm khách hàng mới và phát triển mối quan hệ KH tiềm năng.
Chào hàng, báo giá, tư vấn sản phẩm, chăm sóc KH...
Phối hợp với các bộ phận để thực hiện các công việc được giao.
Trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn
Địa điểm làm việc: Theo khu vực được phân công.
Thời gian làm việc: làm từ thứ 2 đến sáng thứ 7, bắt đầu từ 7h30 đến 17h30

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: không yêu cầu Kinh nghiệm: không yêu cầu, sẽ được đào tạo bài bản khi trúng tuyển. Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint), email, internet, ... Thành thạo tiếng Anh, tiếng Trung là 1 lợi thế Chăm chỉ, nhiệt huyết, có trách nhiệm với công việc, trung thực, hoạt bát, hòa đồng.
Bằng cấp: không yêu cầu
Kinh nghiệm: không yêu cầu, sẽ được đào tạo bài bản khi trúng tuyển.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint), email, internet, ...
Thành thạo tiếng Anh, tiếng Trung là 1 lợi thế
Chăm chỉ, nhiệt huyết, có trách nhiệm với công việc, trung thực, hoạt bát, hòa đồng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ROXAN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 10,000,000 + KPI theo % Doanh số. Đóng BHXH và các chế độ đầy đủ như doanh nghiệp nhà nước, thưởng lương tháng 13, thưởng lễ tết, nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước, tổ chức sinh nhật, nghỉ mát,khen thưởng thi đua... Hỗ trợ ăn trưa + xăng xe + đi lạị + phí công tác. Được: cấp điện thoại riêng + sim + thanh toán cước trả sau. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.
Lương cơ bản: 10,000,000 + KPI theo % Doanh số.
Đóng BHXH và các chế độ đầy đủ như doanh nghiệp nhà nước, thưởng lương tháng 13, thưởng lễ tết, nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước, tổ chức sinh nhật, nghỉ mát,khen thưởng thi đua...
Hỗ trợ ăn trưa + xăng xe + đi lạị + phí công tác.
Được: cấp điện thoại riêng + sim + thanh toán cước trả sau.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ROXAN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 144, Đường 1 Long Trường, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

