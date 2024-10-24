Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ROXAN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ROXAN VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: 144 đường 1 long trường, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Tìm kiếm khách hàng mới và phát triển mối quan hệ KH tiềm năng.
Chào hàng, báo giá, tư vấn sản phẩm, chăm sóc KH...
Phối hợp với các bộ phận để thực hiện các công việc được giao.
Trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn
Địa điểm làm việc: Theo khu vực được phân công.
Thời gian làm việc: làm từ thứ 2 đến sáng thứ 7, bắt đầu từ 7h30 đến 17h30
Tìm kiếm khách hàng mới và phát triển mối quan hệ KH tiềm năng.
Chào hàng, báo giá, tư vấn sản phẩm, chăm sóc KH...
Phối hợp với các bộ phận để thực hiện các công việc được giao.
Trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn
Địa điểm làm việc: Theo khu vực được phân công.
Thời gian làm việc: làm từ thứ 2 đến sáng thứ 7, bắt đầu từ 7h30 đến 17h30
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bằng cấp: không yêu cầu
Kinh nghiệm: không yêu cầu, sẽ được đào tạo bài bản khi trúng tuyển.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint), email, internet, ...
Thành thạo tiếng Anh, tiếng Trung là 1 lợi thế
Chăm chỉ, nhiệt huyết, có trách nhiệm với công việc, trung thực, hoạt bát, hòa đồng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ROXAN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 10,000,000 + KPI theo % Doanh số.
Đóng BHXH và các chế độ đầy đủ như doanh nghiệp nhà nước, thưởng lương tháng 13, thưởng lễ tết, nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước, tổ chức sinh nhật, nghỉ mát,khen thưởng thi đua...
Hỗ trợ ăn trưa + xăng xe + đi lạị + phí công tác.
Được: cấp điện thoại riêng + sim + thanh toán cước trả sau.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ROXAN VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI