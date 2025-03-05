Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 282 Nguyễn Huy Tưởng,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tư vấn gói vận hành sàn ( gói agency)

Tìm kiếm và phát triển khách hàng có nhu cầu vận hành shop: Xác định đối tượng khách hàng, tiếp cận và tư vấn dịch vụ.

phát triển học viên cho các khóa học Coaching: xây dựng danh sách khách hàng tiềm năng, tiếp cận khách hàng, tư vấn khóa học. (Nếu khách hàng có nhu cầu)

Chăm sóc khách hàng cũ, quản lý và phát triển mối quan hệ với khách hàng.

Theo dõi và báo cáo công việc.

Phối hợp với các phòng ban liên quan.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành kinh tế, thương mại hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, nhiệt tình và ham học hỏi.

Khả năng chịu áp lực công việc tốt.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc tốt.

Có phương tiện đi lại.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực FMCG hoặc sản xuất.

Tại CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Thưởng doanh số hấp dẫn.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ lễ, tết theo quy định.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Được đào tạo các kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin