Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HAPPY GREEN VIỆT NAM làm việc tại Thái Bình thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HAPPY GREEN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HAPPY GREEN VIỆT NAM

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thái Bình:

- 236 Nguyễn Văn Năng,Thái Bình, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Công việc sẽ lên kế hoạch đi thị trường,đến các đại lý của mình,nắm thông tin về hàng hóa,kiểm kê hàng ký gửi,lên kế hoạch bán hàng
- Tìm kiếm khách hàng mới : trên các sân tdtt,tenis,cầu lông,pickleball...
- Tìm kiếm khách hàng mảng đồng phục,công ty,xí nghiệp,trường học,các phòng gym....
- Đàm phán theo dõi đơn và chốt hợp đồng

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ từ 25-35 tuổi
- Có kinh nghiệm làm việc với đại lý bán lẻ, bán buôn.
- Yêu thích kinh doanh, có kỹ năng giao tiếp tốt
- Nhiệt huyết, chịu khó học hỏi, có tinh thần trách nhiệm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HAPPY GREEN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo bài bản
- Lương cứng hấp dẫn + hoa hồng cao, thu nhập không giới hạn
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện
- Cơ hội thăng tiến rõ ràng, xét tăng lương định kỳ 6 tháng/ lần
- Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, nghỉ lễ, thưởng lễ Tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HAPPY GREEN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 236 Nguyễn Văn Năng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

