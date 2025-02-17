Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Davita Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Davita Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Công Ty TNHH Davita Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Davita Việt Nam

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Số 19 Đường 3A KDC Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Nhân viên kinh doanh phát triển thị trường vật liệu xây dựng, trang trí nội thất. Công ty hỗ trợ xe và tài xế đi thị trường
- Gặp gỡ khách hàng là đại lý phân phối và nhà thầu, chủ đầu tư công trình xây dựng.
- Tư vấn, xúc tiến đàm phán ký kết hợp đồng/đơn hàng.
- Giữ mối quan hệ với khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới
- Cập nhật kiến thức về sản phẩm hiện có và sản phẩm mới (nếu có)
- Ghé thăm và chăm sóc tại địa bàn được phân bổ
- Đề xuất, đóng góp ý kiến của bạn về kế hoạch kinh doanh, chiến lược tiếp cận khách hàng để nâng cao hiệu quả bán hàng và tăng doanh thu hàng tháng.
- Báo cáo công việc theo quy định của công ty

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có hiểu biết và kinh nghiệm về gạch ốp lát xây dựng, vật liệu xây dựng, trang trí nội thất
- Độ tuổi từ: 25-45 tuổi
-Giao tiếp tốt, yêu thích công việc kinh doanh
Làm việc tại: Số 19 Đường 3A KDC Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP.HCM

Tại Công Ty TNHH Davita Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 10-20triệu- lương cứng + hoa hồng theo doanh thu bán được
- Hưởng các mục phụ cấp theo quy định của công ty
- Được nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ tết theo quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành;
- Được đóng BHXH + BHYT + BHTN theo quy định của Pháp luật;
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp, và có cơ hội phát triển, thăng tiến trong tương lai;
- Thời gian làm việc giờ hành chính: từ thứ 2 đến sáng thứ 7
- Phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt yêu cầu
- Công việc ổn định và lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Davita Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Davita Việt Nam

Công Ty TNHH Davita Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 133 Đường Số 4, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

