Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH SX- TM May Mặc Hòa Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 68 /1 Đường Trần Tấn, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Tìm kiếm thông tin, tiếp cận các khách hàng tiềm năng nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng và hoàn thành doanh số bán hàng theo tháng/quý/năm.

- Tư vấn vải, thiết kế, in/thêu và giá cả hợp lý cho Khách, ghi nhận toàn bộ thông tin khách hàng yêu cầu, đàm phán và thương lượng, chốt hợp đồng cung cấp đồng phục, đồ vải, bảo hộ lao động cho các công ty, xưởng sản xuất, nhà hàng, quán ăn, đồ vải, trường học...

- Nắm bắt thông tin về thị trường, cập nhật thông tin, xu hướng khách hàng về sản phẩm....của Công ty và đối thủ cạnh tranh, cập nhật báo cáo hàng tháng, hàng quý.

- Bám sát đơn hàng cho đến khi giao cho khách và sau khi bán hàng.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên các bạn có kinh nghiêm trong lĩnh vực may mặc trong ngành quảng cáo và promotion

Tại Công Ty TNHH SX- TM May Mặc Hòa Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 8.000.000đ -10.000.000 + % HH , thu nhập không giới hạn theo doanh số .

- Tháng thử việc ứng viên sẽ được hướng dẫn về quy trình công việc và được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm của Công ty và một số kỹ thuật đặc thù ngành may mặc.

-Được tham gia BHXH

-Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi: sinh nhật, lễ, tết

- Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh và thành tích cá nhân

- Xét tăng lương định kỳ

- Lương thưởng tháng 13

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, phát triển và thăng tiến

- Đồng nghiệp thân thiện, tương tác hỗ trợ trong công việc

CƠ HỘI ĐÀO TẠO:

- Đào tạo về sản phẩm, dịch vụ

- Đào tạo kỹ năng cho nhân viên chưa có kinh nghiệm

- Đào tạo phát triển nâng cao nghề nghiệp, chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH SX- TM May Mặc Hòa Phát

