Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ DỆT MAY JIA LU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ DỆT MAY JIA LU VIỆT NAM
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Toà CEO Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
• Tìm kiếm và phát triển khách hàng, đối tác là các công ty may mặc, các xưởng may mặc FOB, các đơn vị có nhu cầu về vải may mặc
• Xây dựng và duy trì quan hệ đối tác lâu dài
• Quản lý tiến độ đơn hàng
• Tư vấn giải pháp cho khách hàng
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh may mặc, vải hoặc các ngành liên quan.
• Ưu tiên ứng viên có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên.
• Kỹ năng giao tiếp & thuyết phục, năng động sáng tạo
CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ:
• Mức lương hấp dẫn: Từ 10 triệu - 15 triệu (thoả thuận theo năng lực) + hoa hồng không giới hạn.
• Chế độ phúc lợi đầy đủ: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trợ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại…
• Môi trường làm việc năng động: Văn phòng mới, không gian làm việc chuyên nghiệp, cơ hội học hỏi và thăng tiến.
Tại CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ DỆT MAY JIA LU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ DỆT MAY JIA LU VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
