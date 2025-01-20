Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ DỆT MAY JIA LU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà CEO Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

• Tìm kiếm và phát triển khách hàng, đối tác là các công ty may mặc, các xưởng may mặc FOB, các đơn vị có nhu cầu về vải may mặc

• Xây dựng và duy trì quan hệ đối tác lâu dài

• Quản lý tiến độ đơn hàng

• Tư vấn giải pháp cho khách hàng

• Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh may mặc, vải hoặc các ngành liên quan.

• Ưu tiên ứng viên có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên.

• Kỹ năng giao tiếp & thuyết phục, năng động sáng tạo

CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ:

• Mức lương hấp dẫn: Từ 10 triệu - 15 triệu (thoả thuận theo năng lực) + hoa hồng không giới hạn.

• Chế độ phúc lợi đầy đủ: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trợ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại…

• Môi trường làm việc năng động: Văn phòng mới, không gian làm việc chuyên nghiệp, cơ hội học hỏi và thăng tiến.

