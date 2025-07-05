Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH xuất nhập khẩu Viettaobao làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 536A Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giới thiệu quy trình, tư vấn dịch vụ Order hàng TQ;

- Hỗ trợ đơn hàng của khách: quản lý đơn hàng, chăm sóc khách hàng;

- Thiết lập mối quan hệ với các khách hàng mới;

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thông tin cơ bản: độ tuổi 18 – 30 tuổi, tốt nghiệp Trung cấp trở lên; ưu tiên có laptop;

- Kinh nghiệm: yêu cầu kinh nghiệm dưới 1 năm về sales

- Phẩm chất tính cách: năng động, chăm chỉ, tự chủ trong công việc, có tinh thần trách nhiệm

cao.

Tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu Viettaobao Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ lương: thu nhập 08 -20triệu đồng (bao gồm lương cứng + lương KPI + hoa

hồng KD) Lương cứng tuỳ theo mức kinh nghiệm

2. Chế độ đãi ngộ khác:

- Thưởng thành tích tháng, quý, năm, tháng lương 13; các ngày lễ, Tết.

- Tham gia các hoạt động teambuilding 2 lần/năm, du lịch trong/ngoài nước, hoạt động gắn kết

hàng tháng, sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, thai sản...

- Được đào tạo bài bản nâng cao về chuyên môn và kỹ năng về: Sale và chăm sóc khách hàng,

kỹ năng quản lý đội/nhóm đàm phán, quản trị công việc... Mỗi cá nhân có lộ trình thăng tiến

rõ ràng.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và thân thiện. Ứng dụng hệ thống quản trị chuyên

nghiệp và ứng dụng Công nghệ thông tin để gia tăng hiệu quả công việc.

3. Chế độ thử việc:

- Thời gian thử việc: 1-2 tháng tùy năng lực ứng viên

4. Thời gian làm việc:

- Giờ làm việc chính thức:

+ Sáng: Từ 08h\' - 12h\', chiều từ 13h\' - 17h30\'

+ Từ thứ 2 đến thứ 7

- Ngày nghỉ trong tuần: chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu Viettaobao

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.