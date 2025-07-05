Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH LAKESIDE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 15 toà MD Complex 28 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Hỗ trợ đội ngũ sale thị trường trong việc theo dõi đơn hàng, chăm sóc khách hàng cũ và mở rộng khách hàng mới

Tổng hợp báo cáo doanh số, kết quả kinh doanh hằng tuần

Phối hợp với bộ phận kho, vận hành để đảm bảo tiến độ giao hàng

Hỗ trợ công việc liên quan đến marketing bán hàng nếu có.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ,nam tuổi từ 22–45 tuổi (yêu tiên tuyển Nam)

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt

Sử dụng thành thạo Word, Excel cơ bản

Chủ động, trách nhiệm và chịu được áp lực công việc

Ưu tiên biết tiếng anh, tiếng trung.

Tại CÔNG TY TNHH LAKESIDE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 15 triệu - 25 triệu = lương cứng (từ 8 triệu - 12 triệu) + phj cấp + Thưởng + hoa hồng.

Được đào tạo thêm về quy trình sale, chăm sóc khách hàng

Cơ hội phát triển thành nhân viên kinh doanh chính thức

Môi trường làm việc thân thiện, có cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LAKESIDE VIỆT NAM

