Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH LAKESIDE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH LAKESIDE VIỆT NAM
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 15 toà MD Complex 28 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Hỗ trợ đội ngũ sale thị trường trong việc theo dõi đơn hàng, chăm sóc khách hàng cũ và mở rộng khách hàng mới
Tổng hợp báo cáo doanh số, kết quả kinh doanh hằng tuần
Phối hợp với bộ phận kho, vận hành để đảm bảo tiến độ giao hàng
Hỗ trợ công việc liên quan đến marketing bán hàng nếu có.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ,nam tuổi từ 22–45 tuổi (yêu tiên tuyển Nam)
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt
Sử dụng thành thạo Word, Excel cơ bản
Chủ động, trách nhiệm và chịu được áp lực công việc
Ưu tiên biết tiếng anh, tiếng trung.
Tại CÔNG TY TNHH LAKESIDE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 15 triệu - 25 triệu = lương cứng (từ 8 triệu - 12 triệu) + phj cấp + Thưởng + hoa hồng.
Được đào tạo thêm về quy trình sale, chăm sóc khách hàng
Cơ hội phát triển thành nhân viên kinh doanh chính thức
Môi trường làm việc thân thiện, có cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LAKESIDE VIỆT NAM
