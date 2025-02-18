Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại An Giang thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - An Giang: 155 đường Dương Diên Nghệ, phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang., Huyện Văn Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Tuyển dụng cộng tác viên bán hàng (Yakult Lady).

Hướng dẫn, hỗ trợ, đồng hành công việc cho cộng tác viên bán hàng.

Chăm sóc khách hàng hiện có, khai thác khách hàng mới.

Tham gia hoạt động phát sản phẩm dùng thử.

Bán hàng và phổ biến sản phẩm đến tận nhà.

Lập báo cáo công việc theo yêu cầu.

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp PTTH trở lên

Không cần kinh nghiệm sẽ được Công ty đào tạo.

Thích giao tiếp, có sức khỏe, năng động, chịu khó.

Tích cực công việc hoạt động bên ngoài.

Có thể đi công tác tỉnh (nếu có phát sinh).

Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 11 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin