Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Mega Sun. làm việc tại An Giang thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty cổ phần Mega Sun.
Ngày đăng tuyển: 02/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
Công ty cổ phần Mega Sun.

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần Mega Sun.

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- An Giang:

- An Giang

- Long An

- Tiền Giang, Huyện Văn Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Giới thiệu, tư vấn và bán các sản phẩm dược phẩm, thực phẩm chức năng, sữa của công ty đến nhà thuốc, shop mẹ bé
Chăm sóc khách hàng cũ, phát triển khách hàng mới theo khu vực được phân công.
Theo dõi đơn hàng, quản lý công nợ, đảm bảo doanh số bán hàng.
Cập nhật thông tin thị trường, phản hồi từ khách hàng và đề xuất phương án kinh doanh phù hợp.
Tham gia các chương trình đào tạo sản phẩm, hội thảo chuyên môn của công ty.
Các công việc khác theo sự phân công của Giám Đốc Bán hàng

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng/đại học chuyên ngành Dược hoặc các ngành liên quan..
Kinh nghiệm từ 12 tháng trở lên trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm, TPCN, Shop Sữa mẹ và bé (ưu tiên có sẵn mối quan hệ với nhà thuốc, shop mẹ bé).
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực doanh số.

Tại Công ty cổ phần Mega Sun. Thì Được Hưởng Những Gì

Đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định
Thưởng Lễ, Tết, phúc lợi hấp dẫn
Môi trường chuyên nghiệp, năng động
Được đào tạo bài bản, có cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Mega Sun.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Mega Sun.

Công ty cổ phần Mega Sun.

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 603 nhà 24T2 Hoàng Đạo Thuý, P. Trung Hoà, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

