Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

- Đối ứng/chăm sóc khách hàng đang hiện có.

- Khai thác khách hàng mới, mở rộng phát triển hơn với khách hàng hiện có

- Làm báo giá, hợp đồng, công nợ gửi khách, theo dõi công nợ cùng với kế toán

- Nhận và xử lý các yêu cầu của khách hàng, giải quyết các vấn đề và phàn nàn của khách hàng để đảm bảo độ hài lòng, tin cậy của khách

- Theo dõi các lô hàng vận chuyển trong nước, vận chuyển quốc tế (hàng xuất nhập khẩu), theo dõi/làm việc với nhà vận chuyển để kịp tiến độ giao hàng cho khách

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

- Báo cáo lên cấp trên về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, dưới 35 tuổi

- Có kinh nghiệm bên Logistics

- Điểm cộng nếu có kiến thức về vận tải , kho bãi, xuất nhập khẩu

- Tiếng Nhật (tương đương N3), có tiếng Anh giao tiếp là 1 lợi thế

- Chịu khó học hỏi

- Năng động, nhiệt tình trong công việc

- Sử dụng được word, excel

■WORKING TIME:Monday - Sat: From 8:00 To 17:00 (nghỉ thứ 7 cách tuần)

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương : Upto 14M gross

- Thời gian làm việc :Monday - Sat: From 8:00 To 17:00 (nghỉ thứ 7 cách tuần)

- Lương tháng 13

- Du lịch, khám sức khỏe 1 năm/ 1 lần

- Thời gian làm việc: Từ 8:00-17:00 (nghỉ trưa từ 12:00-13:00), làm việc sau 17:00 có tính tăng ca.

- Có phụ cấp cơm trưa

- Đóng bảo hiểm full lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

