Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Đầu tư Nhà Bảo Lộc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty TNHH Đầu tư Nhà Bảo Lộc
- Hồ Chí Minh: 71 Tạ Hiện, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
Ghi chép, cập nhật và quản lý sổ sách kế toán
Theo dõi thu chi, công nợ và báo cáo nội bộ của công ty
Lên báo cáo thuế, báo cáo tài chính
Phối hợp với các bộ phận, đảm bảo số liệu chính xác
Đảm bảo tuân thủ các quy định về kế toán và thuế
Hỗ trợ một số công tác theo yêu cầu từ cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm ít nhất từ 2 năm ở vị trí tương đương
Đã có kinh nghiệm về khai báo thuế
Có kiến thức về khai báo thuế, kế toán nội bộ và các quy định kế toán hiện hành
MS Office tốt;
Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực tốt; trung thực trong công việc
Tại Công ty TNHH Đầu tư Nhà Bảo Lộc Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng: Cuối năm, Lễ,Tết; đóng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định
Được tổ chức du lịch, teambuilding hàng năm, và các hoạt động gắn kết tập thể khác;
Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện và chuyên nghiệp;
Được phát triển kỹ năng chuyên môn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Nhà Bảo Lộc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
-
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI