Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Đầu tư Nhà Bảo Lộc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 71 Tạ Hiện, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Ghi chép, cập nhật và quản lý sổ sách kế toán

Theo dõi thu chi, công nợ và báo cáo nội bộ của công ty

Lên báo cáo thuế, báo cáo tài chính

Phối hợp với các bộ phận, đảm bảo số liệu chính xác

Đảm bảo tuân thủ các quy định về kế toán và thuế

Hỗ trợ một số công tác theo yêu cầu từ cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Tài chính

Có kinh nghiệm ít nhất từ 2 năm ở vị trí tương đương

Đã có kinh nghiệm về khai báo thuế

Có kiến thức về khai báo thuế, kế toán nội bộ và các quy định kế toán hiện hành

MS Office tốt;

Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực tốt; trung thực trong công việc

Tại Công ty TNHH Đầu tư Nhà Bảo Lộc Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 12-14tr/tháng; trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Thưởng: Cuối năm, Lễ,Tết; đóng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định

Được tổ chức du lịch, teambuilding hàng năm, và các hoạt động gắn kết tập thể khác;

Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện và chuyên nghiệp;

Được phát triển kỹ năng chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Nhà Bảo Lộc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.