Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHỰA TOÀN CẦU làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHỰA TOÀN CẦU
Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: L673, Khu đô thị Him Lam Hùng Vương, Hồng Bàng, Quận Hồng Bàng
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
- Thực hiện các công việc kế toán nội bộ và kế toán thuế theo quy định.
- Ghi nhận, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh, theo dõi thu – chi, công nợ, tính lương thưởng, BHXH
- Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế tháng/quý/năm
- Làm việc với cơ quan thuế, ngân hàng, BHXH, kiểm toán, đối tác khi cần
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán
- Có từ 02 năm kinh nghiệm đã làm các nghiệp vụ tương đương
- Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, Fast…), Excel, Word
Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHỰA TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng lễ, Tết...và đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật lao động.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
- Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp lâu dài.
- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – đến hết sáng thứ 7.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHỰA TOÀN CẦU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
