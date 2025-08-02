Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHỰA TOÀN CẦU làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: L673, Khu đô thị Him Lam Hùng Vương, Hồng Bàng, Quận Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

- Thực hiện các công việc kế toán nội bộ và kế toán thuế theo quy định.

- Ghi nhận, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh, theo dõi thu – chi, công nợ, tính lương thưởng, BHXH

- Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế tháng/quý/năm

- Làm việc với cơ quan thuế, ngân hàng, BHXH, kiểm toán, đối tác khi cần

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán

- Có từ 02 năm kinh nghiệm đã làm các nghiệp vụ tương đương

- Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, Fast…), Excel, Word

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHỰA TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng lễ, Tết...và đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật lao động.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

- Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp lâu dài.

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – đến hết sáng thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHỰA TOÀN CẦU

