Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Khải Hoàn làm việc tại An Giang thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Khải Hoàn
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- An Giang:
- Tòa nhà Cantavil , số 01 Song Hành, P. An Phú, Huyện Văn Giang
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
We are looking for a passionate Sales Executive and Customer Service to expand our pottery business.
Your main tasks include finding new clients, maintaining relationships, and driving sales of our high-quality pottery products.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Experience in sales (preferably in pottery, furniture, or handicrafts)
Strong communication & negotiation skills
Ability to work independently and meet targets
Tại Công Ty TNHH Khải Hoàn Thì Được Hưởng Những Gì
Competitive salary
Career growth opportunities
Ensure benefits according to labor law
Trained to improve professional sales skills
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Khải Hoàn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
