Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KHỬ TRÙNG XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc: Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Không áp KPI
Thu nhập không giới hạn theo hiệu suất công việc
Thưởng tháng 13, thưởng theo doanh số, thưởng Lễ Tết lớn trong năm và chế độ phúc lợi đầy đủ
Tham gia BHYT, BHXH đầy đủ
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp
Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, tham gia nhiều hoạt động phong trao nội bộ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

Khách hàng hiện tại đã có sẵn , không phải khai thác khách hàng

Ngành nghề: Chuyên cung cấp dịch vụ kiểm soát côn trùng

Thực hiện các báo giá đến khách hàng, soạn thảo hợp đồng. Theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng và thanh lý hợp đồng.

Tiếp nhận khách hàng và lên lịch cho phòng kĩ thuật thực hiện .

Phối hợp xúc tiến kinh doanh để đảm bảo sản lượng của phòng.

Thực hiện và theo dõi giám sát các chính sách bán hàng, chính sách sản lượng và chính sách khuyến mãi.

Quản lý, lưu trữ dữ liệu, tài liệu, hồ sơ, công văn, giấy tờ liên quan đến phòng kinh doanh.

Tiếp nhận, phản hồi và theo dõi thực hiện giải quyết các khiếu nại của khách hàng.

Thực hiện các công việc khác do Giám Đốc kinh doanh phân công.

Khai thác khách hàng có sẵn

Phỏng vấn đậu đi làm ngay

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, độ tuổi từ 20 – 28 tuổi (Ưu tiên các bạn có bằng lái xe Ôtô)

Không say xe ( vì thường xuyên đi oto đi khảo sát khách hàng )

Không yêu cầu kinh nghiệm

Ưu tiên các bạn tốt nghiệp cao đẳng các ngành môi trường, nông nghiệp, nông lâm

Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm làm Sale, công ty sẽ đào tạo .

Phong cách: Năng động, trẻ trung, trung thực, ham học hỏi và cầu tiến

Kỹ năng: giao tiếp, thuyết trình, sử dụng tin học văn phòng ở mức độ tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Ưu tiên các bạn ngoại ngữ tiếng anh

Tại CÔNG TY TNHH KHỬ TRÙNG XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 14 - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHỬ TRÙNG XANH

