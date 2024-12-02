Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPBANK làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 100 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPBANK
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/01/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPBANK

Mức lương
15 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

- Tầng 4 tòa nhà 362 Phố Huế, Thành phố Huế

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 100 Triệu

1. Tư vấn khách hàng các sản phẩm của công ty, tìm kiếm và mở rộng tệp khách hàng
2. Thực hiện tư vấn cho khách hàng về kỹ thuật giao dịch, chiến lược đầu tư, danh mục đầu tư, kế hoạch tài chính.
3. Chăm sóc, duy trì quan hệ với khách hàng hiện tại và phát triển khách hàng mới.
4. Khách hàng đang giao dịch chứng khoán tại VPS hoặc công ty khác, muốn mở thêm ID CTV để nhận HOA HỒNG PHÍ GIAO DỊCH sau đó chuyển về hoặc gắn bạn bè người thân về ID

Với Mức Lương 15 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Có kinh nghiệm đầu tư chứng khoán ( chưa có sẽ được đào tạo )
2. Có bằng Đại học hoặc đang học Đại học ( ưu tiên năm 3-4 )
3. Chăm chỉ, chịu khó học hỏi, có laptop riêng.
4. Yêu thích và có đam mê với chứng khoán.
5. Có tinh thần cầu tiến muốn thử sức với vị trí quản lý trong tương lai.
Ưu tiên: Những ứng viên đã tìm hiểu và đang tham gia vào thị trường chứng khoán, ngành tài chính ngân hàng. Các nhà đầu tư có kiến thức và kinh nghiệm về thị trường chứng khoán

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPBANK Thì Được Hưởng Những Gì

1. Đội ngũ giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết và thành công trên TTCK Việt Nam đào tạo
2. Đào tạo về kiến thức chuyên môn: Phân tích báo cáo tài chính, Phân tích kỹ thuật chuyên sâu.
3. Hỗ trợ training kiến thức về nghiệp vụ, sales, xây dựng thương hiệu cá nhân và marketing online hằng tuần.
4. Tham gia cộng đồng chuyên viên/CTV để hợp tác cùng nhau phát triển.
5. Trao đổi và làm việc với các nhà đầu tư, chuyên gia có kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm lâu năm trên TTCK.
6. Cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài cho nhân viên có năng lực cao
CHẾ ĐỘ LƯƠNG THƯỞNG VÀ ĐÃI NGỘ
1. Lương cơ bản: Cộng tác viên không hưởng lương cơ bản
2. Hoa Hồng: 65% trên doanh số Phí giao dịch ( Broker công ty khác về lên tới 86% )
3. Có cơ hội được bổ nhiệm làm Nhân viên chính thức (được hưởng lương cơ bản)
4. Có cơ hội được thử sức với vị trí Quản lý (sau khi lên vị trí Chuyên viên Kinh Doanh)
- Lương cơ bản cấp 1: 5.000.000 đồng/tháng
- Lương cơ bản cấp 2: 8.000.000 đồng/tháng
Lương Cơ bản Quản lý từ 14.000.000-20.000.000. Thu nhập không giới hạn
Mức thu nhập trung bình mỗi tháng của Cộng tác viên sau 03 tháng làm việc: 10 triệu đồng - 15 triệu đồng
Mức thu nhập trung bình mỗi tháng của Cộng tác viên sau 06 tháng làm việc: 20 triệu đồng - 30 triệu đồng
Mức thu nhập trung bình mỗi tháng của Nhân viên chính thức: 45 triệu đồng - 60 triệu đồng và có thể còn cao hơn nữa
NV chính thức đủ DS Team có cơ hội lên Trưởng phòng môi giới với thu nhập từ >100-150tr đồng/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPBANK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPBANK

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 5A, Cao ốc Master, 41 -43 Trần Cao Vân, P.6, Q.3, TP.HCM

