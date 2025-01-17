Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ANH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 131 (Lầu 1) Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Mô tả công ty: Công ty TNHH Thương mại sản xuất Anh Phát là công ty được thành lập từ năm 2001, chuyên kinh doanh sỉ & lẻ mặt hàng lĩnh vực thiết bị đo lường chính xác.

:

- Quản lý các kênh bán hàng của công ty: website bán hàng, fanpage & trang sàn thương mại điện tử (TMĐT). Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng online.

- Tìm kiếm nguồn khách hàng qua các nền tảng bán hàng online: website, facebook, sàn TMĐT, tiktok,...

- Tạo mới và cập nhật sản phẩm theo chuẩn SEO lên website công ty, trang sàn TMĐT.

- Xây dựng các kế hoạch về các hoạt động quảng bá, các chương trình khuyến mãi, chương trìnhthúc đẩy kinh doanh trên các trang TMĐT, website, facebook để thu hút khách hàng, thúc đẩydoanh số và quảng bá thương hiệu.

- Giải đáp thắc mắc của khách hàng liên quan đến sản phẩm, tư vấn khách hàng chọn mua sản phẩm thông qua các kênh thông tin liên hệ của công ty (zalo, hotline, kênh chat trang TMĐT)

- Xử lý đơn hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến đơn hàng, chăm sóc khách hàng sau bán hàng.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 25-30 tuổi.

- Tốt nghiệp trình độ cao đẳng/ đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, marketing, TMĐT, IT, kỹ thuật liên quan đến công việc.

- Có kiến thức nền về kỹ thuật để tìm hiểu thông tin sản phẩm là lợi thế hoặc có khả năng chịu khó tìm tòi học hỏi kiến thức mới.

- Ít nhất từ 01 năm kinh nghiệm ở vị trí liên quan đến Sàn Thương mại điện tử

- Tinh thần cầu thị cao, gắn bó lâu dài với công ty.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ANH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Địa điểm làm việc tại trung tâm: Nguyễn Trãi Quận 1 tiện lợi di chuyển.

- Mức lương đề nghị 8-12 triệu (lương cứng- lương net). Thử việc 2 tháng, lương thử việc 85%lương chính thức. Đề xuất tăng lương 1 năm / 1 lần.

- Tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng phục vụ cho công việc và công ty chi trả hoàn toàn chi phí.

- Cung cấp đầy đủ các trang thiết bị làm việc.

- Công ty đóng BHXH, BHYT 100% cho nhân viên ( công ty đóng 100% , không khấu trừ vàolương của nhân viên)

- Hưởng chế độ nghỉ phép, thưởng lễ tết, lương tháng 13,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ANH PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin