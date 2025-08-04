Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Quốc Tế Át Ti Vo làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: ầng 5, Twins Tower, 85 Cách Mạng Tháng 8, Bến Thành, Quận 1, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng có nhu cầu trang bị thiết bị tập luyện (gym, pilates, spa...), đặc biệt trong các khách sạn, resort, khu căn hộ, phòng khám, bệnh viện, câu lạc bộ thể hình.

- Tư vấn, đàm phán và chốt hợp đồng với khách hàng.

- Quản lý, theo dõi tiến độ thực hiện các dự án được giao.

- Phối hợp với các bộ phận để triển khai dự án và đảm bảo yêu cầu khách hàng.

- Duy trì và phát triển mối quan hệ khách hàng hiện tại và tiềm năng.

- Làm việc với khách hàng trong nước và quốc tế.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 27 – 35.

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm kinh doanh dự án (B2B), ưu tiên ngành thiết bị thể hình, spa, chăm sóc sức khỏe.

- Giao tiếp tốt bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

- Tư duy chủ động, ham học hỏi, phù hợp với môi trường năng động.

- Có mối quan hệ tốt với các nhà phát triển dự án thương mại như khách sạn, khu nghỉ dưỡng, căn hộ, câu lạc bộ thể hình, Spa, Phòng khám, Bệnh viện là lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Quốc Tế Át Ti Vo Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập theo hiệu suất: từ 15 – 30 triệu/tháng khi đạt 100% KPI.

- Lương cứng không phụ thuộc doanh số, kèm hoa hồng và thưởng theo doanh thu.

- Chính sách phúc lợi toàn diện: bảo hiểm y tế, tai nạn, đào tạo kỹ năng, phát triển nghề nghiệp.

- Cơ hội thăng tiến rõ ràng: xét duyệt lên Trưởng phòng Kinh doanh sau 6 tháng.

- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, luôn đổi mới.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quốc Tế Át Ti Vo

