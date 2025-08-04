Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH KAAFLY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 17 ngách 1/2 ngõ 140 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán – Tài chính – Hải quan – XNK.

Nữ tuổi từ 25-35 tuổi.

Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm ở vị trí kế toán thuế tại công ty sản xuất có hoạt động xuất nhập khẩu.

Am hiểu luật thuế hiện hành, nắm rõ quy trình kê khai, quyết toán thuế.

Biết sử dụng phần mềm kế toán (MISA hoặc pm tương đương); thành thạo Excel, biết các sắp xếp quản lý hồ sơ.

Có kinh nghiệm làm việc với cơ quan thuế, hải quan.

Có khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực tốt

Cẩn thận, chủ động, trung thực, bảo mật thông tin.

Tại Công ty TNHH KAAFLY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương đề xuất: 15 – 20 triệu đồng/tháng + 800k phụ cấp ăn trưa (tùy năng lực và kinh nghiệm thực tế).

Thử việc 2 tháng 85% lương cơ bản, sau 3 tháng hưởng BHXH, Phép.

Được xét tăng lương định kỳ hàng năm theo năng lực và kết quả công việc

Được thưởng vào các dịp lễ, Tết, cuối năm.

Được tham gia các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN) theo quy định của công ty

Được tham gia các hoạt động ngoài giờ của công ty: Tham quan du lịch, liên hoan nhân các ngày đặc biệt,…

Thời gian làm việc: 8h30-17h30 nghỉ trưa 1,5h. Từ T2- T6 nghỉ 2 thứ 7 của tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH KAAFLY

