Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH KAAFLY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty TNHH KAAFLY
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 17 ngách 1/2 ngõ 140 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán – Tài chính – Hải quan – XNK.
Nữ tuổi từ 25-35 tuổi.
Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm ở vị trí kế toán thuế tại công ty sản xuất có hoạt động xuất nhập khẩu.
3 năm
Am hiểu luật thuế hiện hành, nắm rõ quy trình kê khai, quyết toán thuế.
Biết sử dụng phần mềm kế toán (MISA hoặc pm tương đương); thành thạo Excel, biết các sắp xếp quản lý hồ sơ.
Có kinh nghiệm làm việc với cơ quan thuế, hải quan.
Có khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực tốt
Cẩn thận, chủ động, trung thực, bảo mật thông tin.
Nữ tuổi từ 25-35 tuổi.
Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm ở vị trí kế toán thuế tại công ty sản xuất có hoạt động xuất nhập khẩu.
3 năm
Am hiểu luật thuế hiện hành, nắm rõ quy trình kê khai, quyết toán thuế.
Biết sử dụng phần mềm kế toán (MISA hoặc pm tương đương); thành thạo Excel, biết các sắp xếp quản lý hồ sơ.
Có kinh nghiệm làm việc với cơ quan thuế, hải quan.
Có khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực tốt
Cẩn thận, chủ động, trung thực, bảo mật thông tin.
Tại Công ty TNHH KAAFLY Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương đề xuất: 15 – 20 triệu đồng/tháng + 800k phụ cấp ăn trưa (tùy năng lực và kinh nghiệm thực tế).
Thử việc 2 tháng 85% lương cơ bản, sau 3 tháng hưởng BHXH, Phép.
Được xét tăng lương định kỳ hàng năm theo năng lực và kết quả công việc
Được thưởng vào các dịp lễ, Tết, cuối năm.
Được tham gia các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN) theo quy định của công ty
Được tham gia các hoạt động ngoài giờ của công ty: Tham quan du lịch, liên hoan nhân các ngày đặc biệt,…
Thời gian làm việc: 8h30-17h30 nghỉ trưa 1,5h. Từ T2- T6 nghỉ 2 thứ 7 của tháng.
Thử việc 2 tháng 85% lương cơ bản, sau 3 tháng hưởng BHXH, Phép.
Được xét tăng lương định kỳ hàng năm theo năng lực và kết quả công việc
Được thưởng vào các dịp lễ, Tết, cuối năm.
Được tham gia các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN) theo quy định của công ty
Được tham gia các hoạt động ngoài giờ của công ty: Tham quan du lịch, liên hoan nhân các ngày đặc biệt,…
Thời gian làm việc: 8h30-17h30 nghỉ trưa 1,5h. Từ T2- T6 nghỉ 2 thứ 7 của tháng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH KAAFLY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
-
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI