Tuyển Nhân viên kinh doanh The Adora làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 431 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm điều hành và quản lý toàn bộ các hoạt động của bộ phận Kinh doanh Sự kiện tại các Trung tâm được phân công.

Xây dựng và tổ chức triển khai các kế hoạch, chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty.

Chịu trách nhiệm thực hiện các chỉ tiêu đã cam kết của bộ phận Kinh doanh Sự kiện với Ban giám đốc.

Khai thác, phân tích, đánh giá thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh và đưa ra các đề xuất, kiến nghị.

Đề xuất, tham mưu với Giám đốc Kinh doanh và các bộ phận khác liên quan để đưa ra các khung giá bán, các chương trình ẩm thực đặc biệt phù hợp cho từng giai đoạn trong năm.

Đánh giá tiến độ thực hiện và đề ra các giải pháp để cải thiện kinh doanh.

Hợp tác và đẩy mạnh cơ hội kinh doanh từ các đối tác chiến lược, bao gồm các công ty tổ chức sự kiện, hãng hàng không, công ty truyền thông, văn phòng/ tổ chức chính phủ, khách sạn, công ty lữ hành chuyên về MICE ... để triển khai các ý tưởng hợp tác nhằm thúc đẩy cơ hội kinh doanh đến tất cả các trung tâm của công ty.

Tham gia xây dựng, phát triển các hoạt động và dịch vụ hỗ trợ khách hàng.

Theo dõi, phân tích, so sánh doanh số và hiệu quả kinh doanh nhằm đưa ra các đề xuất, điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp.

Hỗ trợ phòng Marketing triển khai kế hoạch đã được phê duyệt.

Tham gia tuyển dụng, soạn tài liệu, đào tạo để nâng cao trình độ cho nhân viên. Đánh giá hiệu quả công việc, đề xuất khen thưởng, kỷ luật... cho các nhân viên Kinh doanh.

Các công việc khác phát sinh theo yêu cầu cấp trên. Báo cáo hàng tuần, tháng cho Giám đốc Kinh doanh.

Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành: QTKD, Marketing, Thương mại...

Từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng Kinh doanh hoặc 3 năm kinh nghiệm Phó phòng Kinh doanh.

Có kiến thức về chuyên môn sâu, khả năng phân tích và dự bảo tình hình kinh doanh, nhân sự trong lĩnh vực tiệc cưới.

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, tiệc cưới... ở các tập đoàn lớn theo mô hình chuỗi.

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

Tại The Adora Thì Được Hưởng Những Gì

Ăn cơm tại công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại The Adora

