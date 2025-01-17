Tuyển Nhân viên kinh doanh Trung tâm Anh Ngữ ZIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Trung tâm Anh Ngữ ZIM
- Hồ Chí Minh:
- các cơ sở HCM
- các cơ sở Đà Nẵng
- các cơ sở HN
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 18 Triệu
Tư vấn (online/offline) chương trình học cá nhân hóa phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của học viên dựa trên các nguồn database (fanpage/ website/ data các trường/ data từ các sản phẩm bổ trợ: thi thử, sách,...) của Công ty
Tham gia lên ý tưởng, kế hoạch và triển khai các chương trình của Trung tâm
Chăm sóc học viên, theo dõi tình hình học viên các lớp học online/offline để đảm bảo các trải nghiệm học
tập tích cực (Theo dõi và duy trì cập nhật thông tin học viên trong hệ thống quản lý dữ liệu)
Duy trì và xây dựng mối quan hệ với học viên sau khóa học
Tham gia và hỗ trợ tổ chức các sự kiện, đi thị trường (các trường học, sự kiện,...)
Với Mức Lương 8 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm sale, telesale, chăm sóc khách hàng (có áp KPI) ở các mảng dịch vụ, bán lẻ, giáo dục,...
Có kiến thức về IELTS là 1 lợi thế
Hoạt ngôn, có khả năng đàm phán – thuyết phục tốt, chịu được áp lực công việc cao. Chăm chỉ, luôn có mục
tiêu công việc cụ thể để phấn đấu
Đam mê kinh doanh và có trách nhiệm với công việc
Kỹ năng văn phòng: thành thạo Word, Excel, tin học văn phòng
Kỹ năng tiếng Anh: giao tiếp cơ bản
Có laptop cá nhân
Tại Trung tâm Anh Ngữ ZIM Thì Được Hưởng Những Gì
Hoa hồng: theo chế độ của Phòng Kinh doanh
Thưởng team, thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm, thưởng “nóng"
Hỗ trợ tiền ăn trưa từ 780.000 - 1.300.000Đ (tính riêng với lương, áp dụng cho nhân viên full time)
Lương tăng ca x 150%
=> THU NHẬP TRUNG BÌNH từ 15.000.000 - 30.000.000
Review công việc theo cá nhân tự đề xuất
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, khuyến khích tư duy mở và sáng tạo
Được đào tạo bài bản nghiệp vụ Sale và Chăm sóc khách hàng
Party sinh nhật, thưởng Lễ, Tết đầy đủ
Lương tháng 13 + thưởng tích lũy năm
Tham gia BHXH, BHYT, lương thưởng theo Luật lao động quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung tâm Anh Ngữ ZIM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
