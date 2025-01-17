Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Goryovina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - số 95 đường 37, KĐT Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thành Phố Thủ Đức, TP HCM, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

・Phụ trách tiềm kiếm và phát triển thị trường khách hàng các khu vực HCM, Bình Dương, Đồng Nai,...

・Mở rộng tập khách hàng tiềm năng, giới thiệu về các sản phẩm hiện có của công ty.

・Theo dõi và cập nhật tiến độ dự án bán hàng.

・Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, lên đơn đặt hàng, chuyển yêu cầu đến bộ phận sản xuất, trao đổi nội dung liên quan trong quá trình thực hiện

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

・Kinh nghiệm sales hoặc các công việc tương đương từ 1 năm trở lên.

・Ngoại ngữ: Tiếng Anh trung cấp (hoặc Tiếng Hàn)

・Sử dụng tốt Internet, có kỹ năng tin học văn phòng

・Trung thực, nhiệt tình, ham học hỏi, tiếp thu nhanh, chịu được áp lực.

・Độ tuổi: từ 22~38 tuổi

Tại Công Ty TNHH Goryovina Thì Được Hưởng Những Gì

・Thưởng theo hiệu suất công việc, thăng tiến nhanh.

・Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật Lao động.

・Phúc lợi lễ Tết đầy đủ: hỗ trợ ăn trưa, sinh nhật, du lịch, ngày lễ…

Thời gian làm việc:

- Từ 8h30 đến 5h30 (t2-t6), 8h30 - 12h30 sáng thứ 7 (thứ 7 làm cách tuần)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Goryovina

