Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH LANBENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH LANBENA
Ngày đăng tuyển: 04/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/09/2025
Kế toán nội bộ

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH LANBENA

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 154A Trần Quang Khải, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Phát hành, kiểm tra, kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán nội bộ và luân chuyển theo đúng trình tự
Thanh toán và lưu các khoản chi phí nội bộ trong tháng, lưu giữ các chứng từ nội bộ một cách khoa học và an toàn
Giao dịch với Ngân hàng
Hạch toán trên phần mềm Misa
Các công việc nội bộ theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương.
Tốt nghiệp tối thiểu Cao đẳng chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.
Sử dụng thành thạo Word, Excel, ...
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH LANBENA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: từ 10,000,000 VND – 13,000,000 VND
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty: sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau, thưởng Lễ, Tết, thưởng thâm niên, thưởng cuối năm...
Tham gia đầy đủ Bảo hiểm bắt buộc.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Môi trường làm việc trẻ trung, có cơ hội sử dụng tiếng Trung hàng ngày

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LANBENA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LANBENA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 154A Tran Quang Khai, Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

