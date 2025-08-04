Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH LANBENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 154A Trần Quang Khải, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Phát hành, kiểm tra, kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán nội bộ và luân chuyển theo đúng trình tự

Thanh toán và lưu các khoản chi phí nội bộ trong tháng, lưu giữ các chứng từ nội bộ một cách khoa học và an toàn

Giao dịch với Ngân hàng

Hạch toán trên phần mềm Misa

Các công việc nội bộ theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương.

Tốt nghiệp tối thiểu Cao đẳng chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

Sử dụng thành thạo Word, Excel, ...

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH LANBENA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: từ 10,000,000 VND – 13,000,000 VND

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty: sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau, thưởng Lễ, Tết, thưởng thâm niên, thưởng cuối năm...

Tham gia đầy đủ Bảo hiểm bắt buộc.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Môi trường làm việc trẻ trung, có cơ hội sử dụng tiếng Trung hàng ngày

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LANBENA

