Tuyển Nhân viên kinh doanh The Adora làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 14 Triệu

Mức lương 8 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 431 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh - 371 Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp. - 198 Hoàng Văn Thụ, P. 9, Quận Phú Nhuận - 1A Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1 - 421 - 423 Ngô Gia Tự, P9, Q5 - 803 Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phú, Q7 - 491 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Q12 - 107 Lũy Bán Bích, Tân Thới Hoà, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

- Tư vấn và bán các gọi dịch vu sự kiện cho khách hàng.

- Xây dựng, phát triển mối quan hệ tốt với khách hiện có và tìm kiếm các khách hàng tiềm năng.

- Kiểm tra, theo dõi và giám sát quá trình thực hiện các hợp đồng tiệc, đảm bảo được xuyên suốt.

- Quản lý, lưu trữ, sắp xếp các loại hợp đồng, thỏa thuận với khách hàng và nhà cung cấp đúng quy định.

- Tiếp nhận các yêu cầu, khiếu nại của khách hàng liên quan đến vấn đề đặt tiệc và xử lý ngay trong phạm vi quyền hạn, báo cho cấp trên xử lý nếu vượt quá khả năng giải quyết.

- Hỗ trợ phòng Kế toán giải quyết công nợ.

- Hỗ trợ phòng Marketing triển khai kế hoạch đã được phê duyệt.

- Đánh giá tiến độ thực hiện và đề ra các giải pháp để cải thiện kinh doanh.

- Báo cáo hàng tuần, tháng cho Phó / Trưởng phòng Kinh doanh

- Các công việc khác phát sinh theo yêu cầu cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam / Nữ tuổi từ 22 đến 35.

- Ngoại hình sáng.

- Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên các chuyên ngành có liên quan.

- Yêu cầu có kinh nghiệm bên lĩnh vực FnB

- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại vị trí kinh doanh, ưu tiên làm việc tại Nhà Hàng, Khách Sạn, Resort...

1 năm kinh nghiệm tại vị trí kinh doanh, ưu tiên làm việc tại Nhà Hàng, Khách Sạn, Resort...

- Địa điểm làm việc: Tại các trung tâm tiệc cưới của Tập đoàn

Tại The Adora Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương Thỏa thuận

Lương Thỏa thuận

- Tham gia BHXH, phép năm, lương tháng 13, phụ cấp cơm, gửi xe theo qui định công ty.

- Chế độ phúc lợi, đào tạo theo quy định công ty.

- Được cấp phát đồng phục miễn phí.

- Cơ hội thăng tiến và phát triển năng lực bản thân ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại The Adora

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin