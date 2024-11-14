Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Bán hàng thời trang

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng thời trang Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà PA Garden, đầu ngõ 51 Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội. (Bộ CA Nguyễn Xiển rẽ vào), Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới:
+ Thực hiện nghiên cứu thị trường và xây dựng mạng lưới khách hàng tiềm năng.
+ Liên hệ, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty tới khách hàng và tổ chức các cuộc gặp gỡ trực tiếp khi cần thiết.
- Duy trì và chăm sóc khách hàng hiện tại:
+ Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện có để đảm bảo sự hài lòng và khuyến khích khách hàng quay lại.
+Theo dõi và cập nhật các thông tin về khách hàng thường xuyên.
- Thực hiện kế hoạch bán hàng:
+ Tham gia lập kế hoạch bán hàng và thực hiện các chiến lược bán hàng theo yêu cầu của cấp trên.
+ Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu doanh số hàng tháng, quý và năm.
.
-Báo cáo và phân tích:
+ Báo cáo tình hình kinh doanh, doanh số hàng tuần/hàng tháng cho quản lý.
+ Phân tích và đánh giá hiệu quả công việc để tìm ra các phương án tối ưu hóa doanh số.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ tuổi từ 23 – 30t
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học, ưu tiên chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan.
Kinh nghiệm: Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.
Kỹ năng tìm kiếm và khai thác khách hàng mới.
Có khả năng làm việc độc lập cũng như phối hợp tốt trong nhóm.
Ưu tiên: Những ứng viên có hiểu biết về thị trường của ngành hàng thời trang và có mạng lưới khách hàng sẵn có.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 10.000.000 – 15.000.000đ +% DS. Thu nhập từ 20 – 30tr
- Môi trường chuyên nghiệp, thương hiệu sản phẩm cao cấp, uy tín trên thị trường.
- Được hưởng các chính sách đãi ngộ của công ty như: Thưởng lương tháng thứ 13, tham quan nghỉ mát, thưởng đột xuất khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ...
- Tham gia đầy đủ các chính sách về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
- Môi trường làm việc ổn định, năng động, chuyên nghiệp và thách thức.
- Được tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện, quản trị, kiến thức chuyên môn phục vụ công việc và phát triển toàn diện kỹ năng cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: L1.1 + L1.1A khu nhà ở liền kề Hải Ngân, Thôn Nội, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

