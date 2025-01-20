Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Thể Thao Viettel làm việc tại Hòa Bình thu nhập 15 - 30 Triệu

Công Ty TNHH MTV Thể Thao Viettel
Ngày đăng tuyển: 20/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2025
Công Ty TNHH MTV Thể Thao Viettel

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH MTV Thể Thao Viettel

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hòa Bình:

- Hòa Lạc, Thành phố Hòa Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Triển khai kinh doanh bán vé các trận đấu trên sân nhà.
Tìm kiếm hợp đồng cho mượn, chuyển nhượng cầu thủ.
Tìm kiếm, khai thác hợp đồng quảng cáo, tài trợ,... liên quan đến sử dụng hình ảnh cầu thủ.
Thực hiện triển khai công tác kinh doanh trang phục thi đấu và vật phẩm lưu niệm.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học khối KINH TẾ/QTKD
Hiểu biết về thể thao – đặc biệt về bóng đá trong nước
Tin học văn phòng (Excel, Word, Powerpoint…)
Tuổi: ưu tiên dưới 28
Tiếng Anh Toeic 650 hoặc tương đương
Ít nhất 01 năm kinh nghiệm.

Tại Công Ty TNHH MTV Thể Thao Viettel Thì Được Hưởng Những Gì

Thu Nhập 15.000.000 - 30.000.000
Hưởng các chế độ BHXH theo quy định
Viettel cam kết cho bạn nền tảng vững chắc để học hỏi và phát triển.
Sẵn sàng trao quyền, cơ hội đột phá cho những người trẻ tuổi.
Cơ hội được đào tạo, trao dồi kĩ năng định kì và nhu cầu thực tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Thể Thao Viettel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH MTV Thể Thao Viettel

Công Ty TNHH MTV Thể Thao Viettel

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 1, Trần Hữu Dực , Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

