Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Thể Thao Viettel làm việc tại Hòa Bình thu nhập 15 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH MTV Thể Thao Viettel
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hòa Bình:
- Hòa Lạc, Thành phố Hòa Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Triển khai kinh doanh bán vé các trận đấu trên sân nhà.
Tìm kiếm hợp đồng cho mượn, chuyển nhượng cầu thủ.
Tìm kiếm, khai thác hợp đồng quảng cáo, tài trợ,... liên quan đến sử dụng hình ảnh cầu thủ.
Thực hiện triển khai công tác kinh doanh trang phục thi đấu và vật phẩm lưu niệm.
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học khối KINH TẾ/QTKD
Hiểu biết về thể thao – đặc biệt về bóng đá trong nước
Tin học văn phòng (Excel, Word, Powerpoint…)
Tuổi: ưu tiên dưới 28
Tiếng Anh Toeic 650 hoặc tương đương
Ít nhất 01 năm kinh nghiệm.
Hiểu biết về thể thao – đặc biệt về bóng đá trong nước
Tin học văn phòng (Excel, Word, Powerpoint…)
Tuổi: ưu tiên dưới 28
Tiếng Anh Toeic 650 hoặc tương đương
Ít nhất 01 năm kinh nghiệm.
Tại Công Ty TNHH MTV Thể Thao Viettel Thì Được Hưởng Những Gì
Thu Nhập 15.000.000 - 30.000.000
Hưởng các chế độ BHXH theo quy định
Viettel cam kết cho bạn nền tảng vững chắc để học hỏi và phát triển.
Sẵn sàng trao quyền, cơ hội đột phá cho những người trẻ tuổi.
Cơ hội được đào tạo, trao dồi kĩ năng định kì và nhu cầu thực tế.
Hưởng các chế độ BHXH theo quy định
Viettel cam kết cho bạn nền tảng vững chắc để học hỏi và phát triển.
Sẵn sàng trao quyền, cơ hội đột phá cho những người trẻ tuổi.
Cơ hội được đào tạo, trao dồi kĩ năng định kì và nhu cầu thực tế.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Thể Thao Viettel
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI