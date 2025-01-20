Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Thể Thao Viettel làm việc tại Hòa Bình thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hòa Bình: - Hòa Lạc, Thành phố Hòa Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Triển khai kinh doanh bán vé các trận đấu trên sân nhà.

Tìm kiếm hợp đồng cho mượn, chuyển nhượng cầu thủ.

Tìm kiếm, khai thác hợp đồng quảng cáo, tài trợ,... liên quan đến sử dụng hình ảnh cầu thủ.

Thực hiện triển khai công tác kinh doanh trang phục thi đấu và vật phẩm lưu niệm.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học khối KINH TẾ/QTKD

Hiểu biết về thể thao – đặc biệt về bóng đá trong nước

Tin học văn phòng (Excel, Word, Powerpoint…)

Tuổi: ưu tiên dưới 28

Tiếng Anh Toeic 650 hoặc tương đương

Ít nhất 01 năm kinh nghiệm.

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu Nhập 15.000.000 - 30.000.000

Hưởng các chế độ BHXH theo quy định

Viettel cam kết cho bạn nền tảng vững chắc để học hỏi và phát triển.

Sẵn sàng trao quyền, cơ hội đột phá cho những người trẻ tuổi.

Cơ hội được đào tạo, trao dồi kĩ năng định kì và nhu cầu thực tế.

Cách Thức Ứng Tuyển

